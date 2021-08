È giù finita tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone? Stando a un malinconico messaggio che la dama di Uomini e donne ha condiviso su Instagram, sembrerebbe proprio che la sua relazione stia attraversando un periodo difficile. La coppia ha trascorso l'estate insieme ma, proprio quando sono ricominciate le registrazioni del dating-show di Maria De Filippi, lei si è sfogata sui social lasciando intendere che l'idillio sarebbe già finito.

Lo sfogo della dama di Uomini e Donne Over

Cosa sta succedendo tra due protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne?

È bastato un post Instagram piuttosto malinconico condiviso da Elisabetta, a scatenare le chiacchiere sulla sua storia d'amore con Luca. Dopo aver trascorso l'intera estate insieme, in vacanza tra la Spagna e la Sardegna, sembra che i due volti del Trono Over stiano attraversando un periodo di crisi.

La sera di domenica 29 agosto, infatti, Simone si è sfogata pubblicando una storia che fa riflettere. "Quando una persona ama, lo fa senza se e senza ma", inizia così il messaggio che la milanese ha condiviso con i propri follower senza dare troppe spiegazioni e, soprattutto, senza mai citare direttamente il cavaliere col quale ha fatto coppia negli ultimi mesi.

Possibile ritorno a Uomini e Donne per la coppia

"Quando ti accorgi che l'altra persona è concentrata solo sulla propria vita, all'interno non può entrarci nessuno", ha proseguito Elisabetta nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 30 agosto. La dama del Trono Over, dunque, ha scelto di condividere con i suoi fan una riflessione piuttosto negativa sui rapporti di coppia, il pensiero di qualcuno che dopo mille tentativi decide di mollare la presa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Alcune donne ci mettono tutto il cuore e lottano per quell'amore folle, vanno contro tutti perché ci credono", ha aggiunto la protagonista del dating-.show sempre sui social network. La stoccata finale e forse definitiva, la bella Simone sembra averla data quando ha concluso: "E allora realizzi e dici basta". Queste ultime parole sembrano il presagio di un annuncio non proprio positivo sulla coppia che si è formata a giugno scorso, ovvero quando il dating-show era già in vacanza e Luca ha fatto di tutto pur di ottenere una seconda possibilità dalla donna che lui stesso aveva lasciato davanti alle telecamere.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Se Luca ed Elisabetta dovessero davvero essersi lasciati come ipotizzano gran parte dei fan che hanno letto lo sfogo della dama su Instagram, non è da escludere che potrebbero annunciarlo negli studi televisivi dove si sono conosciuti circa un anno fa. Da una settimana, infatti, sono ricominciate le registrazioni dell'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, ovvero di quelle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 13 settembre. Se Simone e Cenerelli si fossero allontanati definitivamente negli ultimi giorni, è probabile che già in uno dei prossimi appuntamenti vengano contattati dalla redazione per tornare agli Elios e raccontare cosa sia successo.

Non è passato tanto tempo da quando la dama e il cavaliere hanno condiviso foto e video della loro ultima vacanza insieme: per tutta l'estate, infatti, i piccioncini si sono scambiati dediche e parole d'amore sul web, come a voler smentire chi non ha mai creduto nel loro legame. Oggi, lunedì 30 agosto, sarà registrata una nuova puntata del format Mediaset e in serata si scoprirà se Luca ed Elisabetta saranno ospiti oppure se, dopo aver confermato le voci di rottura che circolano in queste ore, rientreranno immediatamente nel parterre del Trono Over.