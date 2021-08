L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 riprenderà nuovamente lunedì 13 settembre, quando sarà trasmessa la prima delle nuove puntate di questa attesissima stagione. Le anticipazioni rivelano che ci sarà il ritorno dei personaggi storici della soap, ma anche l'arrivo di new entry che non passeranno inosservate. Occhi puntati su Armando che potrebbe ritrovarsi senza magazzinieri, ma anche sul rientro in città di Roberto Landi.

Armando resta senza magazzinieri? Anticipazioni Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Armando potrebbe ritrovarsi a lavorare in magazzino senza aiuti.

In questa nuova stagione, infatti, è confermata l'uscita di scena di Rocco: l'ormai ex magazziniere ha scelto di lasciare Milano e il suo lavoro al Paradiso per inseguire il sogno del ciclismo. Così si trasferirà a Roma, mentre la sua fidanzata Maria continuerà a soggiornare al Nord.

Oltre a Rocco, però, potrebbe esserci anche l'uscita di scena di un altro magazziniere, trattasi di Pietro, il nipote di Vittorio Conti.

Al momento, sebbene le riprese della soap siano cominciate da diversi mesi, l'attore di Pietro non è stato beccato sul set e non si esclude che possa esserci la sua uscita di scena nel corso delle prime puntate di settembre. Armando, quindi, potrebbe ritrovarsi senza i magazzinieri.

Resta da capire anche come si evolverà la vita sentimentale di Armando in questa sesta stagione della soap opera di Rai 1.

Agnese scopre le bugie del marito Giuseppe

In passato il capo magazziniere ha avuto un avvicinamento sospetto con Agnese, ma i due sono stati costretti a mettere da parte i loro sentimenti, in seguito al ritorno in città di Giuseppe Amato, marito della donna che è riapparso dopo mesi e mesi di silenzio.

In questa sesta stagione, però, ci sarà l'ennesimo colpo di scena: Giuseppe ha nascosto a sua moglie di avere avuto un'amante in Germania e di aver messo al mondo anche una figlia.

Petra (questo il nome della donna) ritornerà a Milano durante le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 e a quel punto Giuseppe verrà smascherato.

Quale sarà la reazione di Agnese dopo questa scottante scoperta? Riuscirà a perdonare suo marito? La risposta nel corso dei prossimi episodi.

Il ritorno di Roberto Landi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Occhi puntati anche sul ritorno in scena di Roberto Landi, il grafico pubblicitario omosessuale presente nelle prime stagioni della serie.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Roberto rimetterà piede in città e questa volta con una maggiore consapevolezza di se stesso: non vuole più nascondersi, bensì vivere liberamente la sua vita.

In città Roberto potrà contare sul suo amico Vittorio Conti, ma ritroverà ben presto anche Anna Imbriani, un altro volto noto delle prime stagioni.