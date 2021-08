Rosalinda Cannavò, attrice ed ex protagonista del Grande Fratello Vip, ha confessato ai suoi fan su Instagram della sua riflessione sulla possibilità di congelare i suoi ovuli per essere così sicura, in un futuro, di poter attuare il suo desiderio di diventare mamma.

La ragazza, che attualmente è in coppia con Andrea Zenga, conosciuto durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, rassicura i fan di non essere attualmente incinta.

Rosalinda: 'Vorrei mantenere il mio stato di fertilità alto'

L'ex gieffina Rosalinda Cannavò, tramite il suo account Instagram, ha acceso il discorso sul desiderio di essere madre e la paura di non poterlo essere più in un futuro, qualora vi fossero per lei problemi d'infertilità.

La ragazza ha infatti dichiarato: "Vorrei congelare gli ovuli".

"Da un po' di tempo sono in paranoia su questa cosa nel senso che il tempo passa e vedo il mio corpo cambiare", queste sono le sue parole, mentre spiega ai fan un cruccio che la tormenta da tempo, per cui pensa di trovare una soluzione.

Rosalinda Cannavò: 'Sto valutando i costi'

Continua, infatti, con una riflessione sui mille cambiamenti che fa il corpo nel corso nella vita.

"Accetto tutti i cambiamenti fisici anche se è normale essere un po' stravolti - prosegue - ma la cosa che più mi fa paura non è invecchiare fisicamente a livello estetico, ma che questo in futuro possa intralciare la mia voglia di diventare madre, di creare una famiglia".

Secondo i suoi piani per il futuro, sarebbe voluta diventata madre molto giovane. Nasce da qui il desiderio di preservare la sua fertilità tramite il congelamento dei suoi ovuli.

"Adesso stavo valutando anche i costi perché da quello che ho letto non sono costi così bassi, ma nemmeno altissimi e credo che quando si investono per queste cose, piuttosto che comprarsi borse o cose veramente futili, sono ben spesi" conclude così il suo racconto l'ex gieffina Rosalinda Cannavò.

'Congelare gli ovuli non significa essere incinta'

Dopo aver rivelato i suoi progetti, Rosalinda Cannavò ha voluto fare una specifica: "Vi prego, perché io vi anticipo, ormai conosco i miei polli: parlando di congelamento degli ovuli, cosa che magari molti di voi non conoscevano, significa che io attualmente non sono incinta ragazzi, quindi non fate supposizioni sul nulla"

Nonostante la sua relazione con Andrea Zenga proceda bene, come abitualmente la coppia mostra su Instagram, la possibilità di un bebè in arrivo per la coppia attualmente è abbastanza lontana.