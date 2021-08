Avevano lasciato insieme Uomini e Donne e la loro relazione sembrava aver raggiunto un equilibrio tale da lasciar presupporre ad un epilogo da fiori d'arancio. La storia d'amore tra Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello è naufragata e la coppia non si frequenta già da diverso tempo come confermato dalla dama in un'intervista concessa a Fralof di Più Donna. "Non lo sento da più di tre mesi, non ha avuto il coraggio di dirmelo in faccia quando gli ho chiesto un chiarimento" - ha precisato la coreografa sottolineando che l'ultima conversazione è stata telefonica.

Prima di approfondire la conoscenza con Alessandra lontano dalle telecamere il percorso del cavaliere nel dating show di Canale 5 era stato segnato dal turbolento rapporto con Aurora Tropea.

Un rapporto che è finito nel peggiore dei modi tra liti, incomprensioni e uscite sopra le righe con Gianni Sperti che non aveva risparmiato critiche ai due protagonisti del parterre del programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Chiusa la burrascosa frequentazione con la livornese Giancarlo aveva subito manifestato il suo interesse per Alessandra ma l'idillio si è consumato nel giro di pochi mesi.

Alessandra Chiariello: 'Con Giancarlo non ci sentiamo da tre mesi'

Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello sembravano aver realizzato il sogno di trovare l'anima gemella nel corso dell'esperienza a Uomini e donne.

Tra i due il feeling era stato immediato con il cavaliere che non aveva esitato a chiudere la tumultuosa avventura nel people show di Canale 5 per dimostrare il suo reale interesse per la coreografa di Latina. Un colpo di scena che aveva spiazzato anche gli opinionisti che non erano mai stati teneri con il cinquantunenne anche per la precedente relazione con Aurora Tropea.

Subito dopo aver lasciato la trasmissione la dama non aveva nascosto che avrebbe preferito un'uscita di scena diversa con una scelta simile a quella che avviene per il trono classico con i petali di rose. Tra dediche musicali, dolci tenerezze e sorrisi il rapporto di coppia sembrava viaggiare a gonfie vele. Nelle scorse ore Alessandra Chiariello ha spiegato a Più Donna che il loro percorso di coppia si è interrotto già da diverso tempo.

'Non ha avuto il coraggio di dirmelo in faccia'

La dama ha spiegato che la fine della love story con Giancarlo Cellucci risale a tre mesi fa. "Avendo fatto un percorso pubblico trovo giusto che si venga a conoscenza dell'epilogo della nostra relazione per rispetto di chi ci ha sempre sostenuto" - ha precisato l'istruttrice di fitness che ha aggiunto che con il cavaliere non c'è stato neanche un chiarimento 'face to face'. "C'è stata solo una conversazione telefonica" - ha aggiunto Alessandra Chiariello non nascondendo il disappunto per le modalità con le quali il cavaliere ha deciso di voltare pagina e dirle addio.

"Credevo in questo amore e finora non avevo detto niente su quanto era accaduto perché mi piace guardare le persone negli occhi quando si prende una decisione importante" - ha ribadito la dama.

Al momento il cinquantunenne non ha replicato alle esternazioni dell'ex che ha deciso di rompere gli indugi annunciando la fine della relazione con Giancarlo.