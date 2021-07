L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 riprenderà a partire da prossimo mese di settembre 2021, quando in daytime su Rai 1 andranno in onda i nuovi episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno dei nuovi scoppiettanti colpi di scena che finiranno per rendere particolarmente turbolenta l'armonia in casa Amato. In particolar modo, Giuseppe si ritroverà a fare i conti con l'arrivo della sua amante e ci sarà anche il ritorno in città di Tina Amato, assente da un po' di tempo.

Clamorosi risvolti in casa Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Giuseppe giungerà il momento della fatidica resa dei conti finale.

Per lungo tempo, il capofamiglia di casa Amato ha tenuto nascosto ai suoi familiari la verità su quanto è accaduto in Germania, durante il periodo in cui aveva fatto perdere le sue tracce.

L'uomo ha sempre giurato di essere stato fedele a sua moglie Agnese ma questa non è la realtà dei fatti e la clamorosa verità verrà a galla proprio nel corso della sesta stagione in onda su Rai 1.

Giuseppe, infatti, riceverà l'inaspettata visita a Milano di Petra, l'amante tedesca con la quale ha avuto una relazione nel periodo in cui è stato lontano dalla sua famiglia.

Giuseppe ritrova la sua amante Petra

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Petra non arriverà in città da sola, bensì in compagnia della loro bambina.

Giuseppe, quindi, verrà messo ulteriormente alle strette dato che non solo ha nascosto ai suoi familiari di avere avuto un'altra donna ma anche di avere una figlia segreta.

Tale sconcertante rivelazione potrebbe causare un vero e proprio "terremoto" in casa Amato, complice il fatto che il rapporto tra Giuseppe e i suoi figli non fosse già dei migliori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Occhi puntati anche su Agnese, la quale non potrà fare altro che prendere atto delle bugie che le sono state raccontate da suo marito nel corso di questo periodo.

Il ritorno a casa di Tina Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che sempre in casa Amato ci sarà un ritorno del tutto inaspettato.

Dopo un lungo periodo di assenza, la giovane Tina rimetterà piede a casa dai suoi familiari dopo essersi affermata come cantante, ottenendo un buon successo.

Tuttavia, il rientro in città di Tina, almeno in un primo momento, non sarà accompagnato a quello del suo fidanzato Sandro, col quale aveva vissuto una tormentata e intricata storia d'amore.

Dopo varie vicissitudini, i due riuscirono a far trionfare il loro sentimento ma Tina non metterà piede a Milano con Sandro (interpretato dall'attore Luca Capuano). Arriverà in corso d'opera nel corso di questa lunga sesta stagione della soap opera Rai? Lo scopriremo nelle prossime settimane.