Non si arresta il grande successo della soap Il Paradiso delle signore. Nella serata del 28 agosto il cast artistico e la produzione della soap che appassiona milioni di spettatori su Rai 1, ha ottenuto un nuovo premio. Molti dei protagonisti erano presenti sulla passeggiata del Lido Di Camaiore per ottenere il "Premio Lido Cult 2021", per questo prodotto tutto italiano che ha saputo intercettare il gradimento del pubblico, diventando nel giro di pochi anni uno degli appuntamenti imperdibili del daytime della rete ammiraglia.

Premiato il cast de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, i vari protagonisti del cast de Il Paradiso delle Signore 6 hanno partecipato alla manifestazione, durante la quale sono stati premiati.

Tra i presenti Giorgio Lupano, che nella soap vestiva i panni di Luciano, ma anche l'attuale protagonista Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti, che tornerà nuovamente a essere al centro delle trame della sesta stagione.

Occhi puntati anche su Emanuel Caserio, alias Salvatore Amato, presente sul palco per ottenere il premio assieme alla collega Enrica Pintore, che per anni ha vestito i panni di Clelia.

Presente anche l'attrice Antonella Attili, l'interprete di Agnese, e Caterina Bertone, che impersona Beatrice.

Tra i presenti anche gli attori di Salvatore, Beatrice e Agnese

Assieme al cast de Il Paradiso delle signore era presente anche Daniele Carnacina, direttore artistico della soap di Rai 1. Il Premio Lido Cult viene assegnato alle personalità che acquisiscono un valore simbolico nella cultura popolare.

Insomma, un grande successo per questa serie che tornerà in onda dal 13 settembre in prima visione assoluta.

Le anticipazioni sulla sesta stagione rivelano che ci saranno molti colpi di scena fin dalle prime puntate di questo nuovo capitolo.

Occhi puntati in primis su Vittorio, che dovrà riprendere in mano le redini della sua vita dopo l'addio da parte di sua moglie Marta Guarnieri. Un periodo non facile per Conti (interpretato da Alessandro Tersigni) che si ritroverà a dover gestire da solo il grande magazzino, ma potrà contare sul sostegno da parte della cognata Beatrice.

Le anticipazioni sulla sesta stagione de Il Paradiso delle signore

Le prime anticipazioni de Il Paradiso 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le clamorose novità di casa Amato.

Giuseppe, infatti, riceverà la visita di Petra, l'amante tedesca con la quale ha messo al mondo un figlio durante il soggiorno in terra straniera.

Per tutto questo tempo, però, Giuseppe non ha mai confessato a sua moglie Agnese di aver avuto una relazione clandestina con un'altra donna. Per la donna, quindi, sarà un vero choc dover fare i conti con le menzogne del marito Giuseppe, che deluderà anche i vari figli, in primis Salvatore.