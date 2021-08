I protagonisti de Il Paradiso delle Signore 6 sono tornati di nuovo sul set dopo la pausa di due settimane per la sosta estiva. La soap opera tornerà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo 13 settembre 2021 in prima visione assoluta: i colpi di scena non mancheranno per questa nuova stagione che sicuramente non deluderà le aspettative dei numerosi fan. Intanto sul set si è consumata una gag che ha visto protagonisti gli attori di Vittorio e Cosimo, dove il primo diceva ai fan social che non riuscivano a sbarazzarsi definitivamente del giovane Bergamini, da poco rientrato di nuovo sul set della soap.

Vittorio e Cosimo presenti nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, tra i protagonisti de Il Paradiso delle signore 6 è confermatissima la presenza di Vittorio Conti, interpretato dall'attore Alessandro Tersigni.

In una recente intervista, infatti, ha smentito categoricamente le "fake news" delle ultime settimane che lo volevano in uscita dal cast della serie pomeridiana di Rai 1, ammettendo però che in futuro gli piacerebbe potersi cimentare anche in altri ruolo.

Nel cast della sesta stagione de Il Paradiso tornerà anche il giovane Alessandro Cosentini, il celebre Cosimo Bergamini, marito della stilista Gabriella. Cosimo, però, dopo essere partito per Parigi, tornerà a Milano soltanto in corso d'opera e il suo rientro nella soap sarebbe previsto per dicembre.

L'attore di Vittorio parla di Cosimo

Tra una scena e l'altra, i due attori si sono concessi questa gag social che non è passata inosservata ai fan, anche perché Tersigni si è lasciato andare a quello che potrebbe essere uno spoiler sul futuro di Gabriella nel cast della soap opera di Rai 1.

"Incredibile. È tornato Cosimo, come dobbiamo fare? Non sappiamo più come mandarlo via sto ragazzo", dice l'attore di Vittorio sui social.

"Gli abbiamo mandato via la moglie, ammazzato il padre, la madre è rinc...", dice ancora ironicamente l'attore di Vittorio, quasi senza accorgersi dello spoiler fornito sul conto di Gabriella.

Lo spoiler di Tersigni sul futuro di Gabriella ne Il Paradiso 6

Tersigni, infatti, parlando della moglie di Cosimo dice: 'L'abbiamo mandata via", quasi come se nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Gabriella uscisse di scena.

Un dettaglio che non è passato inosservato ai tantissimi fan della soap opera, i quali adesso si chiedono quale sarà il futuro della celebre stilista nel corso della stagione 2021/2022 in programma su Rai 1 da settembre.

Possibile che Gabriella abbandoni per qualche tempo il cast? Per lei potrebbe arrivare un nuovo amore dopo l'assenza prolungata del suo Cosimo? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.