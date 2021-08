La puntata 51 di Sen Çal Kapımı, del 1° settembre, sarà incentrata su un unico dilemma: il bambino in arrivo di Eda e Serkan è un maschio o una femmina? L'architetto farà di tutto per scoprirlo e sarà premuroso con la moglie ai limiti della "pazzia": infatti corromperà il medico affinché metta nero su bianco che Eda non deve lavorare durante la gravidanza.

La tangente di Serkan

Nella puntata numero 51 di Sen Çal Kapımı, Serkan sarà più ossessionato che mai in merito a Eda e alle condizioni di salute relative alla sua gravidanza, al punto che assumerà due infermiere che possano tenerla sott'occhio 24 ore su 24, sette giorni su sette.

La sua "pazzia", però, non finirà qui. Infatti Serkan arriverà, addirittura, al punto di corrompere il ginecologo di sua moglie con una tangente, per far sì che scriva nella cartella clinica della donna che non può lavorare durante la gravidanza: non vorrà in nessun modo che si affatichi.

La situazione, però, sfuggirà di mano quando Serkan chiederà al medico se i cambiamenti ormonali possono avvenire anche nel papà del bimbo di arrivo, visto che ultimamente si sente una persona molto più sensibile. Insomma, sarà una gravidanza vissuta a 360 gradi.

L'ossessione di Serkan

Serkan dovrà affrontare anche un altro problema: al contrario di Eda, vorrà sapere a tutti i costi il sesso del bambino in arrivo.

Per rispetto della moglie, però, deciderà di non scoprirlo nemmeno lui, anche se questa cosa lo manderà fuori di testa. Si sfogherà con Engin, dicendogli lui ha bisogno di sapere se il suo secondogenito è un maschio o una femmina. L'amico gli suggerirà di pazientare, alla fine lo scoprirà insieme a Eda, ma Serkan non vorrà sentire ragioni.

Per capire il sesso del nascituro insieme a Engin, e con l'ausilio di una lente d'ingrandimento, proveranno a scrutare l'ecografia per vedere se riescono a carpire qualcosa.

Oltre a tutto questo, sarà anche impaziente di sentire il bambino scalciare, per questo ripetutamente toccherà la pancia di Eda. Tutte queste attenzioni, però, porteranno a galla la gelosia di Kiraz.

A un certo punto la bimba darà un calcio fortissimo nel polpaccio del padre e quando le chiederà "perché mi prendi a calci", la piccola Kiraz gli risponderà: "Vedi, anch'io so dare calci".

Serkan scoprirà il sesso del bambino?

Alla fine non è chiaro se Serkan scoprirà in anticipo se il nascituro è un maschio o una femmina, ma nel finale del secondo promo della puntata 51 di Sen Çal Kapımı si vedono Eda e Kiraz che portano Serkan bendato nel giardino di casa: che abbiano organizzato un gender reveal party?

L'appuntamento con la serie è per mercoledì 1° settembre, a partire dalle 19 ora italiana su Fox Türkiye. Il programma è visibile gratuitamente in live streaming sul sito ufficiale dell'emittente turca.