Il Paradiso delle Signore 6 sta per tornare e, nel frattempo, le riprese della nuova stagione sono iniziate da qualche settimana. Nella giornata di venerdì 27 agosto, Giorgio Lupano, che nella soap opera ha ricoperto il ruolo di Luciano Cattaneo, ha annunciato sul suo profilo Instagram di ritrovarsi con i suoi colleghi, per una serata in Toscana. Infatti, come spiegato dall'attore, il 28 agosto presenterà una serata a Camaiore, in cui saranno presenti alcuni dei protagonisti del Paradiso. Anche Emanuel Caserio ha fornito qualche dettaglio in più sulla serata, rivelando che la fiction Rai riceverà un premio.

Il Paradiso delle signore: reunion del cast con Giorgio Lupano a Camaiore

Giorgio ha inserito fra le sue storie Instagram un video nel quale ha annunciato ai suoi follower un evento a cui prenderà parte. L'interprete di Luciano Cattaneo ha dichiarato: ''Domani sera, sabato, incontrerò al Lido di Camaiore, per la rassegna Lido Cult, il cast de Il Paradiso delle signore, a cui farò delle domande''. Inoltre, come anticipato da Lupano, fra gli ospiti dell'evento saranno presenti: Alessandro Tersigni, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Caterina Bertone e Erica Pintore.

Giorgio Lupano ha anche chiesto ai fan che, nel caso avessero domande da fare agli attori che interpretano Vittorio, Agnese, Salvatore, Beatrice e Clelia, di inviargliele, in modo da poterle fare durante la serata.

Il Paradiso delle signore: Emanuel Caserio anticipa la soap riceverà un premio da Giorgio Lupano

Attraverso le storie Instagram di Emanuel Caserio, che ne Il Paradiso delle signore interpreta il ruolo di Salvatore Amato, è stato possibile avere qualche informazione in più sulla presenza di parte del cast della fiction Rai al Festival.

Infatti, come anticipato dall'attore laziale, Giorgio Lupano, che presenterà l'evento a partire dalle 21 al Lido di Camaiore, oltre a fare le domande ai colleghi, consegnerà anche un premio agli attori.

Il Paradiso delle signore 6: iniziate le riprese, ma Giorgio Lupano non c'è

Giorgio Lupano, ha interpretato il ruolo del ragioniere Cattaneo a partire dalla terza stagione e ha lasciato la fiction a metà della quinta stagione, lasciando Milano con Clelia Calligaris, interpretata da Erica Pintore.

Al momento, non è confermata la presenza della coppia nella sesta stagione, mentre gli altri attori che saranno sul palco insieme all'interprete di Luciano sono già tornati sul set per girare le nuove puntate, che andranno in onda a settembre su Rai 1. Non resta che attendere la serata del 28 agosto, per scoprire cosa succederà a Camaiore e che domande farà Giorgio Lupano agli attori de Il Paradiso delle signore.