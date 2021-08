Saranno tantissime le novità che andranno in onda con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni da poco diffuse confermano che l'inizio della sesta stagione sarà alquanto scoppiettante. Nuovi ingressi e attesi ritorni sorprenderanno i telespettatori che seguono da anni la fiction daily di Rai 1. Tra i nuovi ingressi è ormai confermato quello di Gaia Bavaro, giovane attrice nata a Milano nel 1994, che nei giorni scorsi si è intravista vestita da commessa, sul profilo social di Alessandro Tersigni, l'attore che nella soap interpreta il direttore Vittorio Conti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gaia Bavaro sarà la nuova venere

Nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 13 settembre 2021, i telespettatori vedranno nuovi volti che sicuramente daranno vita a nuove ed appassionanti storie. Un'anticipazione vera e propria, seppur arrivata indirettamente dal profilo Instagram di Alessandro Tersigni, è quella dell'arrivo di una nuova venere. Dal video postato dal direttore dell'atelier, Vittorio scherza con le colleghe Grace Ambrose (Stefania Colombo ) e Lara Komar (Gloria Moreau) e con un'altra ragazza, mai vista prima all'interno del cast. Alcuni utenti hanno riconosciuto il volto dell'attrice dai capelli ondulati e rossi: si tratta di Gaia Bavero, giovane attrice milanese.

Gli spoiler non rivelano ancora quale sarà il nome della nuova venere e soprattutto se entrerà da subito in sintonia con lo staff del più importante magazzino milanese.

Spoiler sesta stagione Il Paradiso delle Signore, il breve ritorno di Cosimo Bergamini

Nonostante non comparirà nel corso delle prime puntate della soap, l'imprenditore Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) farà ritorno a Milano.

Come visto nella quinta stagione, il figlio di Arturo Bergamini aveva deciso di trasferirsi a Parigi con la moglie Gabriella (Ilaria Rossi), per iniziare una nuova vita. Come anticipato dallo stesso Alessandro, durate gli episodi del nuovo ciclo, il marito della stilista farà rientro a Milano per sbrigare alcuni affari di famiglia e ne approfitterà per salutare gli amici, prima della suo definitivo trasferimento a Parigi.

Nel corso di un'intervista, l'attore ha svelato che in quei giorni ci sarà anche una sorpresa. A parte la sua breve apparizione quindi, l'esperienza di Alessandro Cosentini può considerarsi quasi terminata. Le anticipazioni non rivelano se Gabriella riuscirà a trasferirsi insieme al suo consorte oppure, sommersa dalla nostalgia dei suoi colleghi e del suo ex fidanzato Salvatore deciderà di rimanere in città milanese.