L'attesa per tutti i fan de Il Paradiso delle Signore 6 sta per terminare. Dal prossimo lunedì 13 settembre ritornerà l'appuntamento in daytime con la seguitissima soap opera che vede tra i suoi protagonisti anche l'attore Roberto Farnesi, nei panni del commendatore Umberto Guarnieri. I colpi di scena non mancheranno in questa sesta stagione, durante la quale Umberto e la contessa Adelaide, saranno chiamati a far luce anche sul fatidico mistero che ruota intorno alla sparizione nel nulla di Achille Ravasi.

Il retroscena su Umberto Guarnieri de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, a fornire un po' di retroscena su quello che succederà ad Umberto nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, ci ha pensato proprio Roberto Farnesi.

L'attore ormai è una delle "colonne portanti" di questa seguitissima soap opera, che lo scorso anno ha toccato anche punte del 20% di share in daytime con oltre due milioni di telespettatori affezionati.

"Il mio personaggio Umberto Guarnieri si appresta a vivere la sua stagione più interessante", ha ammesso Farnesi nel corso di una recente intervista, svelando quindi che questa per il commendatore potrebbe essere la stagione della rivalsa personale.

'Potrebbe avere maggiore autonomia', svela l'attore di Umberto Guarnieri

"Nella prossima stagione potrebbe avere maggiore autonomia", ha proseguito ancora l'attore di Umberto, fornendo così questo retroscena ai numerosi fan de Il Paradiso delle signore e anticipando che ci sarà spazio anche per la verità sul giallo di Achille Ravasi.

Del marito della contessa Adelaide si sono perse le tracce dopo il viaggio di nozze che fecero insieme in America.

In quell'occasione, fu proprio Umberto che volò negli Usa per salvare la vita alla contessa, avendo intuito che la donna si trovava in pericolo al fianco del suo nuovo marito.

Tuttavia, dal giorno in cui Adelaide e il commendatore Guarnieri sono rientrati in città a Milano, non si sono avute più notizie su Achille Ravasi.

Il giallo di Achille sarà risolto nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore

Che fine ha fatto l'uomo e come mai non è rientrato più in città? Un vero e proprio giallo che ha tenuto banco nel corso della quinta stagione, soprattutto dopo che Cosimo Bergamini aveva puntato il dito contro Umberto.

Il marito della stilista Gabriella, infatti, disse di avere la certezza del fatto che Umberto avesse ucciso Achille Ravasi: una versione dei fatti sempre smentita dal commendatore e successivamente negata anche dallo stesso Cosimo, che scelse di ritrattare la sua dichiarazione e di trasferirsi a Parigi.

A questo punto, però, solo nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore, si scoprirà tutta la verità dei fatti.