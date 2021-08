Sull'ultimo numero del settimanale DiPiù Tv sono presenti delle interviste ad alcuni protagonisti della prossima stagione de Il Paradiso delle signore. La stagione numero 6 della soap opera di Rai 1 si prepara ad accogliere il ritorno di due grandi personaggi delle precedenti edizioni, ovvero, Filippo Scarafia e Giulia Vecchio, i quali interpretano rispettivamente Roberto Landi e Anna Imbriani.

Dopo un po' di anni di assenza, i due protagonisti torneranno a ricoprire i panni del pubblicitario e dell'ex venere del Paradiso. Nel corso dell'intervista, gli attori hanno fatto qualche spoiler in merito a quello che accadrà.

Specie la dama ha rivelato che Anna ritornerà a Milano in quanto il suo amore Quinto è morto e lei non riesce più a crescere da sola Irene.

Anna Imbriani rivela perché è tornata a Il Paradiso delle signore

Nella prossima edizione de Il Paradiso delle signore assisteremo al ritorno di Anna Imbriani e Roberto Landi. L'attrice che interpreta l'ex venere, nel corso di un'intervista, ha rivelato il motivo per il quale la dama tornerà a Milano. Ricordiamo che Anna lasciò Milano anni fa per scappare da Massimo, l'uomo dal quale aspettava una figlia. Il giovane voleva chiedere l'affidamento univoco della bambina e crescerla insieme a sua moglie. Anna, così, decise di scappare da Milano insieme alla piccola e a Quinto, il suo migliore amico.

Con il tempo, poi, i due si innamorarono e cominciarono una relazione a tutti gli effetti. Purtroppo, però, la favola è giunta al termine e Quinto è morto. Questo è il motivo che spingerà la dama a tornare in città.

Il segreto di Anna e Roberto

In particolare, ha detto: "Sono felice di tornare perché sono affezionata ad Anna".

In seguito, ha aggiunto: "Anna torna perché Quinto è morto e non ce la fa ad occuparsi da sola di Irene e chiederà a Roberto Landi di ospitarla". I due, dunque, nasconderanno questo segreto. Almeno all'inizio, inoltre, Anna non tornerà a lavorare al Paradiso delle signore, anche perché deve prima mettere al sicuro sua figlia in modo che Massimo non possa trovarla.

In merito all'altro grande ritorno, invece, quello di Roberto Landi, vedremo che quest'ultimo tornerà a Milano completamente cambiato.

Il ritorno trionfale di Landi

Il giovane lasciò la città dopo aver scoperto di essere omosessuale. A quegli anni, infatti, una scoperta del genere turbava considerevolmente l'animo delle persone. Per tale motivo, dopo aver scoperto di essere attratto da Vittorio e aver provato a baciarlo, Roberto sparì dalla circolazione. Adesso, però, le cose stanno diversamente, in quanto Landi ha preso coscienza di chi sia e di quanto valga. A tal proposito, infatti, l'attore ha detto: "Non ha più paura, lavorando al Paradiso interagirà subito con Vittorio".