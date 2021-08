A partire da lunedì 13 settembre arriva Il Paradiso delle Signore 6 con le puntate inedite. L'appuntamento è, come sempre, su Rai 1. Per quanto riguarda l'orario, è possibile che la messa in onda venga modificata, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Confermati invece tanti ritorni inaspettati nella soap campionessa di ascolti: rivedremo Roberto, l'amico omosessuale di Vittorio che si innamorò di lui, la turbolenta Tina e anche Brivio.

Addio invece - anche se non si sa ancora come e in che circostanza - a Rocco, che avrebbe dovuto sposare Maria al termine della quinta stagione.

Chi rientrerà a Milano è anche la Venere Anna, impersonata da Giulia Vecchio; ed è proprio l'attrice che in una recente intervista ha svelato uno spiazzante retroscena sul suo personaggio.

Torna Il Paradiso delle Signore 6 su Rai 1 da lunedì 13 settembre in prima visione assoluta

Manca poco al ritorno della soap più seguita della fascia pomeridiana Rai, Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni ufficiali rilasciate dall'Ufficio Stampa sono davvero interessanti, certamente preludio di una stagione imperdibile. Al centro della scena c'è ancora Vittorio, che deve ricominciare la sua vita senza Marta.

Conti è all'apice della sua carriera e, giorno dopo giorno, riuscirà a dimenticare il suo grande amore riscoprendo il lato più romantico di sé.

Chi sarà la sua nuova fiamma?

Attenzione a Umberto e Adelaide, alle prese con la scomparsa di Ravasi e i loro scottanti segreti che - finalmente - verranno a galla.

E poi ancora Giuseppe, diviso tra l'amore per Agnese e la riconquista della fiducia della sua famiglia e il ritorno di Petra, l'amante con la quale ha avuto un figlio in Germania.

Anna Imbriani torna al Paradiso delle Signore e rivela cosa è successo a Quinto

A dare delle nuove e inedite anticipazioni sulla prossima stagione de Il Paradiso delle Signore è stata l'attrice Giulia Vecchio, volto di Anna Imbriani. La dolce Venere ha alle spalle una storia difficile: dopo una gravidanza a rischio e la turbolenta vita sentimentale, era riuscita a trovare la serenità con Quinto.

Pare che il destino le sia stato avverso. A rivelarlo, proprio l'attrice Giulia Vecchio in una sua intervista a DiPiù.

Come ha svelato Vecchio, Anna tornerà a Milano dopo la morte di Quinto. Sola e con la piccola Irene, non riesce a far fronte alle tante avversità, e così chiederà una mano a Roberto.

Anna spaventata da Riva, spoiler nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6

Giulia Vecchio ha continuato la sua intervista rivelando altre interessanti anticipazioni sul ritorno della bella Imbriani. Anna si rivolgerà a Roberto perché temerà di essere giudicata da Vittorio Conti.

Inoltre, come se non bastasse, Anna sarà ancora spaventata da Riva e, proprio per questo, troverà lavoro al Circolo, dove nessuno la conosce.