Il Paradiso delle Signore sta per riaprire i battenti, come sempre su Rai 1 a partire dalle ore 15:50 circa. La stagione numero 6, la quarta in formato daily, si preannuncia davvero ricca di colpi di scena. Nello specifico, assisteremo all'ingresso di nuovi protagonisti e all'allontanamento di altri.

Tra le new, entry, ad esempio, ci sarà Massimo Poggio, il quale interpreterà il padre della venere Stefania. Nel cast della nuova stagione, invece, non compaiono Marta Guarnieri, Federico Cattaneo, Rocco Amato e Pietro Conti. Al momento non si sa se la loro assenza sarà definitiva oppure solo temporanea.

Al Paradiso delle signore nasce una nuova rivista

A partire da settembre si riapriranno le porte dello shopping center più amato di Rai 1, ovvero, Il Paradiso delle signore. La stagione numero 6 sarà contraddistinta da numerosi avvenimenti degni di nota. In primo luogo vedremo che Vittorio Conti dovrà abituarsi alla separazione da Marta, la quale è una delle grandi assenti nel cast. Il direttore dello shopping center, dunque, per fare fronte a questo dolore, deciderà di cimentarsi con la testa e con il pensiero nel suo lavoro. A tal proposito, creerà Il Paradiso Market, una rivista mensile che sarà in grado di tirare fuori tutto il suo aspetto più romantico e imprenditoriale. Il protagonista, inoltre, incontrerà due vecchi amici, ovvero, Anna Imbriani e Roberto Landi.

I grandi ritorni e le new entry della sesta stagione

Adelaide e Umberto, invece, continueranno con la loro relazione travagliata e piena di segreti. Tra i loro pensieri continuerà ad esserci la scomparsa di Achille Ravasi. I due, inoltre, nella stagione numero 6 del Paradiso delle signore si troveranno ad accogliere un nipote della contessa, Marco di Sant'Erasmo.

Anche lui, dunque, rappresenta una new entry della soap opera. Giuseppe Amato e sua moglie Agnese, invece, saranno lieti di accogliere nuovamente in famiglia Tina. La ragazza, ormai, è divenuta un'importante cantante oltreoceano. Ad ogni modo, i due coniugi affronteranno diversi problemi di coppia. Da un lato, Giuseppe continuerà a tenere segreta la sua seconda vita che si era costruito in Germania, mentre Agnese non potrà fare a meno di pensare ad Armando.

L'arrivo di Massimo Poggio

Tra le grandi new entry della sesta stagione del Paradiso delle signore, poi, ci sarà anche Massimo Poggio. Quest'ultimo entrerà in scena interpretando il padre di Stefania. Il protagonista tornerà a Milano per incontrare sua figlia e si troverà a riavvicinarsi anche alla sua ex moglie Gloria. Ricordiamo che quest'ultima si è fatta assumere al grande magazzino nascondendo di essere la madre della venere Stefania. Ludovica e Marcello, infine, si troveranno a fare i conti con il loro amore travagliato. I due dovranno riuscire a fare i modo che i loro mondi così diversi riescano a trovare un punto di incontro.