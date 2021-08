Le anticipazioni di Brave and Beautiful riguardanti ciò che andrà su Canale 5 in onda dal 30 agosto al 3 settembre, rivelano che Cesur Alemdaroğlu sarà determinato a far riesumare il corpo del padre per dimostrare che l'uomo non si è suicidato ma che invece è stato ucciso.

Intanto Riza, dopo essere evaso, avrà fatto perdere le sue tracce, mentre invece Rifat, dopo essere stato tra la vita e la morte, si risveglierà in ospedale.

Rifat in gravi condizioni, Tashin arrestato e poi rilasciato

Nel corso delle prossime puntate di Brave and Beautiful in onda su Canale 5, i telespettatori vedranno come, dopo la rocambolesca evasione di Riza, Adalet sarà preoccupata del fatto che la verità possa venire fuori.

Rifat invece, dopo essere stato investito, si ritroverà in gravi condizioni in ospedale. Tashin verrà arrestato ma in seguito alla testimonianza di Mutlu, verrà scagionato e rimesso in libertà. Korludag la farà franca ancora una volta e il procuratore si convincerà che l'uomo non sia coinvolto nella fuga di Riza. Di tutt'altro parere invece Cesur, il quale avrà una nuova discussione con Suhan.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Cesur vuole far riesumare il corpo del padre

Stando alle anticipazioni riguardanti gli episodi in onda sino al prossimo 3 settembre, Cesur Alemdaroğlu chiederà al procuratore di riesumare il corpo del padre Hasan. Il marito di Suhan vorrà dimostrare che il papà non si è tolto la vita ma che invece è stato ucciso.

A questo punto, aumenterà la preoccupazione di Adalet, la quale avrà timore che le indagini forensi facciano uscire la verità.

Bulent intanto, si avvicinerà sempre più a Banu e di offrirà di accompagnarla a, Istanbul, invitandola poi a cena. Mihriban invece, dirà a Cesur che Korhan sarà in possesso di una lettera che potrebbe mettere nei guai Tashin.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rifat si risveglia, anche Suhan vuole far riesumare la salma di Hasan

La guerra continua tra Korludag e Cesur non farà altro che amareggiare sempre più Suhan, la quale vorrà allontanarsi dal marito. Sarà Sirin a cercare di convincere l'amica a restare. Rifat intanto, dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento si risveglierà.

Cesur consegnerà a Suhan la metà della lettera che Hasan scrisse prima di morire e le chiederà di trovare l'altra metà che, molto probabilmente, Korhan ha nascosto a casa sua. Alemdaroğlu inviterà la moglie a leggere la missiva e le chiederà se, secondo le, possa essere una lettera di un aspirante suicida.

Suhan a questo punto, si renderà conto che non si tratta di una lettera di addio e pertanto inviterà Cesur a procedere con la riesumazione del corpo del padre. Tashin nel frattempo, comincerà a indagare sul nuovo procuratore, arrivando ad hackerare il suo computer personale per leggere le mail scambiate con Cesur.

Questo e molto altro nelle nuove puntate della Serie TV turca Brave and Beautiful in onda su Canale 5 da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre. L'appuntamento è come sempre a partire dalle ore 14:45.