Il Paradiso delle Signore 6 non è ancora tornato in televisione, ma le registrazioni delle puntate della nuova stagione sono incominciate da qualche settimana. Neva Leoni è impegnata sul set e, infatti, nelle puntate in onda a partire da settembre su Rai 1, Tina Amato farà il suo rientro a Milano. L'attrice, che interpreta la sorella di Salvatore, nella giornata di venerdì 27 agosto, ha pubblicato alcuni video nelle sue storie Instagram in cui ha parlato di quello che accadrà nei prossimi episodi della fiction, facendo intendere che quello che succederà, scatenerà reazioni nel pubblico.

Il Paradiso delle signore 6: Tina torna e l'attrice parla delle riprese

Tina Amato tornerà nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore ma, al momento, non è chiaro quale sarà la sua situazione sentimentale e come mai deciderà di fare il suo rientro a Milano. Nonostante ci siano numerosi punti interrogativi sulla storyline del suo personaggio, Neva Leoni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo profilo Instagram, nelle quali ha rivelato qualche dettaglio in più sulle nuove puntate della fiction Rai. In merito alle riprese, l'attrice ha affermato: ''Ormai sono mesi che stiamo girando e io sto girando fondamentalmente con persone che sono anche dei miei amici personali''.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: l'attrice di Tina rivela che qualcosa scatenerà reazioni

Neva ha proseguito, rivelando ai follower che sul set, lei e gli altri attori, avendo un rapporto di confidenza anche lontano dalle telecamere, ridono e scherzano tutto il tempo. L'interprete di Tina Amato ha dichiarato: ''Facciamo un sacco di scenette che magari non erano scritte''.

Leoni ha proseguito poi dicendo: ''Soltanto in questo momento mi sono resa conto che c'è un pubblico che vedrà che noi stiamo girando e, per qualche motivo, questa cosa che sto girando con i miei amici me l'ha fatto dimenticare''. Subito dopo, l'interprete della sorella di Salvatore ha fornito un'anticipazione su quello che accadrà: ''Non vedo l'ora che vediate quello che stiamo facendo.

Oh, le reazioni che ci saranno''.

Il Paradiso delle signore 6: oltre a Tina tornano anche Anna e Roberto

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore, oltre a Tina Amato, torneranno anche Anna e Roberto, che avevano lasciato il cast alla fine della seconda stagione. Imbriani si era trasferita lontano da Milano con Quinto Reggiani e la figlia avuta dalla relazione con Massimo Riva e, tornerà in città senza l'ex magazziniere. Landi, invece, farà il suo rientro dopo essere andato via dal capoluogo lombardo, rivelando la sua omosessualità. Non resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà nella vita di Tina Amato e per capire quali saranno le scene che, come anticipato da Neva Leoni, susciteranno reazioni nel pubblico.