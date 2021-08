Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, tutti saranno scossi dell'aggressione subita da Susanna, che verserà in gravi condizioni. Inoltre Silvia si troverà divisa tra Michele e Giancarlo, mentre Fabrizio farà una sorpresa ad Alice e Marina e proverà a recuperare il rapporto con la Giordano.

Jimmy è sempre più innamorato di Cristina

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 30 agosto, Niko sarà molto turbato dopo quanto detto da Susanna e si confronterà con Angela per provare a capire cosa vuole davvero.

Rossella invece si organizzerà al meglio in vista del concorso della specializzazione. Intanto Silvia non avrà alcuna intenzione di chiudere il rapporto con Giancarlo e nasconderà tutto a Michele. Jimmy sarà sempre più innamorato di Cristina, ma non si renderà conto che i suoi sentimenti non sono ricambiati.

Nell'episodio di martedì 31 agosto, Susanna sarà aggredita e verserà in gravi condizioni. Tutti compreso Renato si stringeranno attorno a Niko, il quale temerà di perdere per sempre la sua ex fidanzata. Nel frattempo Rossella grazie all'aiuto di Ornella, troverà il giusto sopporto per prepararsi bene. In tutto questo Fabrizio sarà impegnato nel rilanciare l'azienda di famiglia, ma sarà triste a causa del ritorno a Londra di Alice previsto a breve.

A tal fine l'uomo deciderà di preparare una sorpresa per Marina e la nipote.

Fabrizio deve recuperare il rapporto con Marina

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 1 settembre, Filippo non seguirà i consigli di Roberto Ferri e prenderà in totale autonomia una scelta riguardante Viviana Carlino. Intanto l'ispettore Torre proverà a capire le dinamiche che hanno portato all'aggressione di Susanna, la quale non mostrerà alcun miglioramento.

Inoltre Alice partirà alla volta di Londra e per Fabrizio sarà arrivato il momento di recuperare una volta per tutto il suo rapporto con Marina.

Nella puntata di giovedì 2 settembre, per Serena e Irene le vacanze saranno giunte al termine e arriverà il momento di tornare a casa, ma un incontro inatteso potrebbe rendere molto doloroso il loro rientro.

Ferri alla luce delle ultime novità non potrà che essere in ansia per Filippo. Nel frattempo le indagini sull'aggressore di Susanna si concentreranno sempre di più attorno alle frequentazioni portate avanti dalla ragazza. In tutto questo Samuel sarà giù di morale e cercherà un sostegno in Guido.

Serena scopre che Viviana è stata assunta da Filippo

In base agli spoiler di venerdì 3 settembre, Serena sarà convinta che ad assumere Viviana è stata Roberto, ma quando chiederà notizie a Ferri apprenderà che le cose sono andate diversamente. Intanto Samuel dopo non essere stato considerato nemmeno da Guido, capirà di non avere nessun amico e che ormai Silvia ha deciso di licenziarlo. Infine Susanna si troverà sempre in condizioni disperate e per Niko la situazione si farà sempre più difficile.