Venerdì 6 agosto 2021 su Canale 5 appuntamento con Ines dell’anima mia. La serie è alla seconda puntata e, visti gli ascolti, pare essere molto amata dal pubblico. Debutta infatti con uno share del 10% il gioiellino iberico diretto da Alejandro Bazzano e Nicolas Acuna. Nel cast c'è anche Carlos Serrano, alias Fernando Mesia nella soap Il Segreto. La seconda puntata si compone di due episodi: 'La morte meno la si teme e più da vita' e 'La terra promessa'. Di seguito, le anticipazioni dettagliate e dove rivedere la puntata.

Anticipazioni dell’episodio 3 di Inés dell’anima mia: La morte, meno la si teme, più dà vita

Iniziano a diventare interessanti le trame della nuova serie trasmessa in prima Tv da Canale 5 in prima serata. Nel primo episodio della seconda puntata di Ines dell'anima mia, Pedro deve affrontare l'ira dell'ufficiale De la Hoz. Pizarro, dunque, avrà molte difficoltà a seguire il consiglio dell'amico e partire alla conquista del Cile.

La situazione si complica quando Ines parla con Valdivia: se vuole avere delle informazioni utili per la sua impresa, dovrà lasciare che gli ostaggi vengano liberati. Sarà Pizarro a portare a termine il tutto. Pedro non sa come fare a organizzare il viaggio, perché nessuno si fida a lasciare ogni cosa alla volta di una possibile illusione.

Nel frattempo, De la Hoz ed Hernando si alleano per mettere con le spalle al muro Pizarro. Ines invece prova a convincere il popolo a dare fiducia a Pedro.

Trama dell’episodio 4 di Inés dell’anima mia, La terra promessa

Nel secondo dei due episodi, intitolato La terra promessa, inizia il viaggio per la conquista del Cile, terra dalle grandi ricchezze.

Per arrivare alla terra tanto desiderata non mancheranno gli ostacoli. Pedro, Ines e tutti gli altri compagni della spedizione sono in mezzo al deserto, affamati e disidratati.

Ma è proprio in questo momento di grande sconforto che Ines trova dell'acqua, inspiegabilmente. E così la giovane inizia a essere sospettata di essere una strega.

Il gruppo di Pedro si trova poi davanti una tribù indigena con cattive intenzioni, ma ha la meglio. Arriva così in Cile e, dopo aver catturato il capo degli Indi, contribuisce alla fondazione della città di Santiago.

Dove rivedere le puntate della serie Ines dell'anima mia

Il terzo e il quarto episodio della nuova serie dell'estate trasmessa su Canale 5 andranno in onda venerdì 6 agosto. Per rivedere la puntata o guardarla in streaming, è possibile sintonizzarsi su Mediaset Infinity. Salvo variazioni di palinsesto, Ines dell'anima mia proseguirà la sua programmazione per tutto il mese di agosto in prima serata sulla rete ammiraglia.