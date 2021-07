Per la stagione estiva 2021, Canale 5 ha scelto di puntare su Inés dell'anima mia, una nuova Serie TV in più puntate che arriva dalla Spagna, destinata a conquistare il gradimento degli spettatori. Dopo il grande successo registrato in patria, la fiction sbarcherà nelle serate del venerdì di agosto della rete ammiraglia Mediaset. I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni della seconda puntata, in onda il 6 agosto in tv, rivelano che Pedro e Inés decideranno di compiere una spedizione per poter arrivare in Cile, ma dovranno fare i conti con molteplici ostacoli.

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Inés dell'anima mia

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata della fiction di Canale 5, in onda il 6 agosto, rivelano che saranno trasmessi i due nuovi episodi dal titolo: 'La morte: meno la si teme, più dà vita' e 'La terra promessa'. Gli spoiler del primo episodio rivelano che Pedro de Valdivia cercherà in tutti i modi di convincere Pizzarro a portare avanti la conquista del Cile, ma nel frattempo dovrà fare i conti anche con i tentativi del suo avversario De La Hoz, che si dimostrerà anche lui interessato a portare a termine tale conquista. A Cusco, però, nessuno sarà disposto ad offrire uomini e mezzi necessari per permettere a Valdivia di compiere il suo progetto, perché si diffonderà la voce che in Cile non sia sia oro e che si tratti di un territorio del tutto impossibile da conquistare.

La spedizione per arrivare in Cile

E poi, ancora, le anticipazioni della seconda puntata di Inés dell'anima mia, rivelano che il fratello di Pizzarro insieme a De La Hoz, deciderà anche di organizzare un attentato contro di lui. Ma i colpi di scena non sono finiti qui perché, malgrado le mille difficoltà, Pedro, Ines e tutti coloro che si erano uniti in maniera volontaria a questa spedizione, si ritroveranno ad affrontare l'attraversamento del deserto che li separa dal Cile.

Una spedizione che sarà particolarmente insidiosa, soprattutto a causa della mancanza di acqua. Tuttavia, gli spoiler della serie tv rivelano che Inés riuscirà a trovare il modo per trovarla e questo non farà altro che rafforzare ancora di più la sua fama da strega.

Pedro riesce ad avere la meglio: trama Inés dell'anima mia del 6 agosto

Alla fine, i soldati di Pedro avranno la meglio e riusciranno finalmente a superare il deserto e a fondare la città di Santiago. Insomma, una seconda puntata decisamente imperdibile per tutti i fan di Inés dell'anima mia, destinata a rapire gli spettatori di Canale 5. La fiction riuscirà a conquistare il gradimento del pubblico Mediaset dopo il riscontro poco entusiasmante registrato da Grand Hotel in questa estate 2021? Lo si scoprirà nel corso delle prossime settimane, quando arriverà il verdetto auditel da parte del 'pubblico sovrano'.