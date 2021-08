In Una vita, nel corso delle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, Genoveva verrà scarcerata e farà ritorno a casa, dove però non verrà accolta bene da Felipe. L'uomo le farà leggere la missiva inviata da Santiago e, a seguito di ciò, Salmeron perderà i sensi. Ricoverata in ospedale, Genoveva perderà il bambino è incolperà Felipe per questo. Tra i due coniugi comincerà una guerra che terrà con il fiato sospeso i telespettatori della soap Tv iberica.

Genoveva viene scarcerata, Felipe riceve una lettera da Santiago

In Una vita, il Commissario Mendez sarà alle prese con le indagini per trovare il colpevole della morte di Marcia.

In un primo momento verrà arrestato Cesareo, il quale però risulterà essere estraneo ai fatti. In seguito, grazie anche alla testimonianza della domestica Laura, Mendez arresterà Genoveva. La donna cercherà di convincere Felipe della sua innocenza ma senza risultati. Salmeron, quindi, si farà difendere da Velasco che, in breve tempo, riuscirà a farla scarcerare. Nel frattempo, Felipe riceverà una misteriosa lettera proveniente da Cuba. Il mittente della missiva sarà Santiago.

Genoveva che perde i sensi dopo aver letto la missiva di Santiago

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Felipe rimarrà senza parole leggendo la missiva di Santiago. Genoveva invece, dopo essere stata rilasciata, tornerà ad Acacias a testa alta ma l'accoglienza che le riserverà Felipe non sarà delle migliori.

L'avvocato infatti le farà leggere la lettera di Santiago e, subito dopo, la donna perderà i sensi cadendo a terra. In attesa di scoprire il contenuto della missiva, le anticipazioni della soap Tv iberica svelano che Genoveva verrà trasportata in ospedale a seguito del malore.

Anticipazioni Una vita: Genoveva perde il bambino

Dando uno sguardo alle prossime trame di Una vita, si verrà a sapere che Genoveva, in ospedale, avrà una nuova crisi a seguito della quale perderà il bambino. La notizia verrà data per primo a Felipe il quale non saprà come dirlo alla moglie. Da quanto si apprende, Genoveva reagirà malissimo quando scoprirà di aver abortito e giurerà vendetta contro Felipe, reo a suo dire, di essere il responsabile di quanto accaduto.

Inizierà quindi una guerra tra Felipe e Genoveva, dove quest'ultima potrà contare sull'aiuto di Velasco. Quale sarà la prossima mossa della dark lady di Acacias? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10. Il sabato, salvo cambiamenti dell'ultima ora, è previsto anche un appuntamento in prima serata su Rete 4.