Nuovo spazio dedicato alle trame su Inés dell'anima mia", la nuova serie tv spagnola delle reti Mediaset. Nella terza puntata, trasmessa il 13 agosto in prima visione sui teleschermi di Canale 5, racconta che il capo Michimalonco della tribù dei Mapuche verrà catturato dagli spagnoli, mentre Pedro Valdivia apprenderà che Inés Suarez aspetta un bambino da lui.

Inés dell'anima mia, terza puntata: Michimalonco rapito dagli spagnoli

Le anticipazioni di Inés dell'anima mia riguardanti la terza puntata che sarà trasmessa venerdì 13 agosto annunciano tante novità per i telespettatori.

Nel primo episodio intitolato Sangue e fuoco, Pedro apparirà completamente preso dalla conquista del paese dopo sei mesi dall'arrivo della sua spedizione in Cile. Inès, intanto, trascorrerà le sue giornate in completa solitudine tranne per qualche chiacchiera con Rodrigo de Quiroga, ufficiale e braccio destro di Valdivia.

Purtroppo la tranquillità del paese sarà minacciata dagli spagnoli che cattureranno Michimalonco, un capo dei Mapuche che aveva promesso di raccontare dove si trovava una miniera d'oro in cambio della loro liberazione. Alla fine, Valdivia crederà alla versione dei Mapuque nonostante gli avvenimenti accaduti nei confronti della sua famiglia e quella di Inés.

Suarez aspetta un bambino da Pedro

Nel secondo episodio della serata dal titolo Fame di gloria della nuova Serie TV di Canale 5, gli abitanti di Santiago saranno messi a dura prova dalla povertà e carestia. Intanto un piccolo gruppo di soldati insoddisfatti decideranno d'insorgere contro Pedro, il quale non sembrerà ascoltare la richiesta d'aiuto del popolo devastato dalla carestia.

In questo frangente, Inés Suarez scoprirà di essere in attesa di un bambino. Una notizia che rallegrerà il conquistatore, tanto da non vedere l'ora di stringere tra le braccia suo figlio. L'uomo apparirà talmente felice da accettare l'aiuto da Cuzco, nonostante l'iniziale riluttanza. Una situazione che subirà moltissimi cambiamenti nel corso dei mesi e che metterà a dura prova la lealtà anche dei soldati più nobili.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente in onda il 6 agosto, Inés consiglierà a Pedro di convincere Pizarro a mettere in libertà gli uomini di Almagro in cambio di informazioni utili per la spedizione. Hernando e De La Hoz, invece, cospireranno contro il conquistatore, tanto da spingersi ad organizzare un attentato contro Pizarro.

Inés dell'anima mia è in programma ogni venerdì sui teleschermi di Canale 5, mentre le puntate perse possono essere riviste in modalità on-demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.