Sophie Codegoni potrebbe essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6: a distanza di un anno dal suo esordio sul trono di Uomini e donne, la giovane starebbe per tornare protagonista su Canale 5. Interpellato dai follower di Instagram sulla ragazza che in tanti indicano come la nuova fidanzata di Fabrizio Corona, Alessandro Rosica ha detto che non avrebbe più contatti con la redazione del datingshow a causa di alcune sue bugie che sarebbero venute fuori in questo periodo.

Rumor sull'ex tronista di Uomini e Donne

Anche se la sua partecipazione a Uomini e Donne risale allo scorso settembre, di recente Sophie Codegoni è tornata al centro del Gossip per due diversi motivi: la presunta frequentazione in corso con Fabrizio Corona e il possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip dopo l'estate.

Nell'attesa che venga confermata la presenza della 19enne nel cast del reality show di Canale 5, un esperto di ha detto la sua sulla ragazza e sul tipo di rapporto che avrebbe mantenuto con chi lavora dietro le quinte del programma che l'ha lanciata in televisione.

Quando su Instagram gli hanno chiesto cosa ne pensa della milanese, Alessandro Rosica ha tuonato: "Lei ha mentito a tutti, soprattutto a Raffaella Mennoia".

L'autrice del format pomeridiano di Mediaset, probabilmente, sarebbe stata presa in giro da una delle troniste della precedente edizione, quella che si è conclusa a maggio.

Il Grande Fratello Vip dopo Uomini e Donne

Dopo aver lanciato il gossip sulle bugie che Sophie avrebbe raccontato nel periodo in cui era tronista di Uomini e Donne (si è vociferato di una sua possibile relazione segreta con un ragazzo di Roma proprio mentre cercava l'amore in televisione), Rosica ha aggiunto: "La redazione non la può più vedere".

Si sarebbero del tutto interrotti, dunque, i rapporti tra Codegoni e i collaboratori di Maria De Filippi, gli stessi che l'hanno fortemente voluta nel cast del trono classico nel settembre del 2020.

Già quando la giovane ha annunciato la rottura con Matteo Ranieri, poche settimane dopo la scelta, sul web si era parlato di un possibile schieramento degli autori dalla parte del corteggiatore, che sarebbe stato "sedotto e abbandonato" dall'influencer in neppure un mese.

Ora nel futuro della 19enne ci sarebbe un altro programma di Canale 5: si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci sull'ingresso di Sophie nella casa più spiata d'Italia a metà settembre.

Fabrizio Corona per l'ex volto di Uomini e Donne

L'invettiva di Alessandro Rosica contro Sophie è proseguita con queste parole: "Ormai lei vale zero in televisione.

Vedrete al GF Vip le cose che verranno fuori".

L'esperto di gossip, dunque, sembrerebbe certo della presenza di Codegoni come concorrente del reality show che Alfonso Signorini condurrà a partire dal 13 settembre: la presenza dell'influencer nel cast del programma, però, deriverebbe quasi esclusivamente dalla sua presunta nuova relazione.

Da qualche settimana, infatti, si dice che la modella milanese sia l'ultima fidanzata di Fabrizio Corona: è stato lo stesso ex re dei paparazzi a definire la giovane "la mia compagna, la mia convivente" in un video che è stato postato su Instagram.

Per ora la ragazza non ha ancora commentato neppure uno dei tanti rumor che stanno circolando sul suo conto, in primis quello sul gelo che sarebbe calato tra lei e la redazione di Uomini e Donne dopo la scelta.

La vicinanza degli autori a Matteo Ranieri (ex di Sophie), potrebbe essere confermata dal fatto che lui è tra i candidati al ruolo di tronista della nuova edizione.