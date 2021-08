Tante novità accadranno nel corso del finale di Inés dell'anima mia, la serie tv con protagonisti gli attori Elena Rivera e Eduardo Noriega. La trama della quarta e ultima puntata che sarà trasmessa il 20 agosto sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Inés Suarez deciderà di unirsi in matrimonio con Rodrigo de Quiroga, anche se Pedro Valdivia proverà a mettere loro i bastoni tra le ruote.

Inés dell'anima mia, quarta e ultima puntata: Pedro torna a Santiago ma è cambiato

Le anticipazioni di Inés dell'anima mia riguardanti la quarta e ultima puntata in programma venerdì 20 agosto in prima visione in Italia annunciano inediti colpi di scena.

Nel primo episodio della serata dal titolo "Il seme di tradimento", Inés grazie all'aiuto di Quiroga riuscirà a far prosperare Santiago dopo la partenza di Pedro di alcuni anni prima.

Ed ecco che Valdivia farà ritorno in paese per terminare la conquista del Cile dopo essersi fatto un nome grazie alle sue conquiste. Tuttavia, l'uomo apparirà molto cambiato. Pedro, infatti, si toglierà i panni del militare sereno e cavalleresco per uno meschino e assetato di sangue. Ma non sarà l'unica novità, visto che il conquistatore arriverà accompagnato dalla moglie Marina.

La notizia turberà moltissimo Inés, che rinnegata dal suo ex amante prenderà una drastica decisione che cambierà la sua vita e quella di Valdivia per sempre.

Valdivia si oppone alle nozze di Suarez e Quiroga

Nell'ultimo episodio della Serie TV, intitolato "Fino alla fine del mondo", Inés e Quiroga decideranno di sposarsi nonostante i bastoni tra le ruote posti da Pedro. Il conquistatore, infatti, diventerà estremamente irascibile dopo che la loro relazione diventerà di dominio pubblico.

Per questo motivo, Valdivia riverserà tutta la sua rabbia nella conquista di Arauco. Per fare ciò, l'uomo organizzerà un piano per ridurre in rovina il paese. Tuttavia, Pedro subirà un grave incidente, che lo costringerà a rivalutare le sue idee e liberare Inès Suarez.

Nel frattempo, la tribù dei Mapuche inizierà a reagire alla conquista spagnola, ostacolando il piano di Pedro.

Essi saranno talmente organizzati da adottare strategie e tecniche di combattimento tipiche spagnole.

La puntata precedente

Nella puntata precedente di Inés dell'anima mia, trasmessa il 13 agosto su Canale 5, Pedro scoprirà che Inés è in attesa di un bambino da lui. Una notizia che rallegrerà il conquistatore che non vedeva l'ora di diventare padre. Tuttavia la felicità avrà vita breve, visto che De La Hoz e Don Benito trameranno alle sue spalle per ucciderlo.

La prima e unica stagione di questa serie tv spagnola è possibile rivederla in modalità on demand sulla piattaforma in streaming "Mediaset Play Infinity".