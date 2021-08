Quando mancano pochi giorni all'inizio della nuova edizione di Uomini e donne, sul web si rincorrono i Gossip su alcune coppie che si sono formate nel dating-show di recente. Claudia Dionigi, ad esempio, ha dovuto smentire le voci che la volevano in dolce attesa: Lorenzo Riccardi, dunque, almeno per ora, non sta per diventare padre. Se tra Martina Grado e Giacomo Czerny procede tutto a gonfie vele, è tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto che tira aria di crisi.

Novità sugli amori di Uomini e Donne

In questo caldo mese d'agosto, sono soprattutto le coppie di Uomini e Donne a regalare interessanti spunti di discussione agli appassionati di gossip.

Tra racconti di amori in crisi e altri sempre più solidi, sono i protagonisti del dating-show di Maria De Filippi a campeggiare sulle riviste e sui siti quest'estate.

Massimiliano Mollicone, ad esempio, sta vivendo un periodo non felicissimo: è stata la fidanzata Vanessa Spoto a rendere pubblici i problemi che i due stanno affrontando a pochi mesi di distanza dalla scelta in televisione.

Quando qualcuno ha provato a parlare di rottura definitiva, però, sia il tronista che la corteggiatrice sono intervenuti sui social network per smentire tutto e per precisare che quello che stanno attraversando è solo un momento di riflessione. Il romano, in particolare, ha detto di volersi prendere del tempo per capire se le scelte che ha fatto ultimamente sono le più giuste oppure se c'è bisogno di fare dei cambiamenti.

Nessun bebè per la coppia di Uomini e Donne

Altri due amati protagonisti del recente passato di Uomini e Donne, in questi giorni sono finiti al centro del gossip. Una foto che Claudia Dionigi ha pubblicato su Instagram, infatti, ha scatenato le chiacchiere su un possibile bebè in arrivo.

Alcuni fan hanno notato un pancino un po' più pronunciato del solito nella silhouette dell'ex corteggiatrice, per questo hanno cominciato a circolare rumor sul fatto che Lorenzo Riccardi fosse prossimo a diventare papà.

Ancor prima che questa indiscrezione prendesse piede sul web, la romana è intervenuta per precisare che se è un po' più "rotondetta" è a causa del cibo che sta mangiando in vacanza e non perché aspetta un bambino.

"Non sono in dolce attesa, mi piace mangiare", ha fatto sapere la ragazza prima di ammettere che le piacerebbe tanto diventare mamma nel prossimo futuro.

L'inizio della favola a Uomini e Donne

Un'altra coppia che è nata al termine della passata edizione di Uomini e Donne, è quella formata da Giacomo e Martina. I due sono fidanzati da poco più di tre mesi, ma fanno già progetti molti importanti: la convivenza, ad esempio, dovrebbe iniziare dopo l'estate.

In queste ore, poi, l'ex corteggiatrice ha chiacchierato con i follower di Instagram rispondendo ad alcune domande. Quando le è stato chiesto se ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per il tronista che l'ha scelta davanti alle telecamere a maggio scorso, la giovane ha fatto sapere: "Vero. Tutto iniziò così".

In una Stories che ha caricato sul suo profilo il 13 agosto, la bella Grado ha condiviso parte di una conversazione che ha avuto con un'amica il 3 febbraio.

La ragazza, dunque, ha inviato alla sua interlocutrice il video col quale Czerny si è presentato al pubblico del dating-show e ha allegato il seguente commento: "Mi sono innamorata".

Insomma, Martina è rimasta subito colpita da quello che oggi è il suo compagno di vita, il ligure che anche per amore ha deciso di rifiutare la proposta di lavoro che Maria De Filippi gli ha fatto prima dell'estate (entrare a far parte della redazione del programma nel ruolo di video maker).