Kikò Nalli ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Il diretto interessato, su Instagram, ha fatto sapere di non essere più emotivamente coinvolto nei confronti dell’ex moglie Tina Cipollari. Ma non solo, ha fatto sapere che al suo fianco c’è un’altra persona alla quale è molto legato.

I dubbi dell’ex Ambra

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, Ambra Lombardo è tornata a parlare della rottura con il parrucchiere romano. La diretta interessata ha ammesso di essere amareggiata per come sono andate le cose: la distanza non aiutato la coppia.

Ma non solo, la 35enne ha confidato di avere il sospetto che Nalli fosse ancora innamorato dell’ex moglie. Il motivo? Secondo Ambra, Kikò quando parlava del matrimonio naufragato, si rattristava. Dunque, secondo la donna Kikò Nalli avrebbe voluto dare una seconda chance alle nozze con Tina Cipollari.

Ambra e Kikò si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Nip 16: nonostante il feeling mostrato davanti ai riflettori, la coppia non è riuscita a superare gli ostacoli. La 35enne ha sempre sognato di convolare a nozze con il parrucchiere, ma quest’ultimo avrebbe sempre frenato.

Il chiarimento di Nalli

Poco dopo l’intervista di Ambra Lombardo, il diretto interessato ha ammesso che non si aspettava determinate parole dalla sua ex: “Di nuovo Gossip”.

Successivamente, Nalli su Instagram ha fatto chiarezza sulla situazione con l’ex moglie.

Il parrucchiere ha spiegato che tra lui e Cipollari non c’è alcun interesse: “Non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente”. A detta di Kikò, quando una relazione giunge al capolinea deve considerarsi morta e sepolta. Ma non solo, Nalli si è lasciato andare anche a una confidenza personale: “Io nel mio cuore ho un’altra persona è quella persona lo sa”.

Tuttavia non ha rivelato alcun nome o indizio sull'identità della nuova fiamma.

Tina Cipollari pronta per le nozze-bis

Ambra Lombardo attualmente risulta essere single, ma si è detta pronta a ricucire la relazione con Kikò Nalli qualora ci fosse un nuovo corteggiamento. Il parrucchiere di Ostia, invece, ha rivelato di avere una nuova liaison e di essere felice.

Per quanto riguarda la storica opinionista di Uomini e donne, ci sono delle importanti novità: Tina Cipollari potrebbe sposare Vincenzo. Momentaneamente, la diretta interessata ha deciso di lasciare Roma - città natale dove vive da sempre - per trasferirsi a Torino. La scelta è scaturita per seguire la sua nuova fiamma. Sebbene Tina sia molto legata all’ex marito Nalli, tra i due c’è un bellissimo rapporto solamente per il bene dei figli.