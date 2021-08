La serie televisiva Diavoli, ispirata all’omonimo romanzo di Guido Maria Brera e co-prodotta da Sky Italia e Lux Vide, tornerà con la seconda stagione per la gioia dei fan affezionati.

Le riprese della seconda stagione sono avvenute lo scorso aprile, prima a Roma e poi a Londra. Nel cast ci sarà ancora Alessandro Borghi, nelle vesti di Massimo Ruggero e Patrick Dempsey, che interpreta Dominic Morgan. Oltre ai vecchi personaggi, ci saranno alcune new entry: Joel De La Fuente, Li Jun Li e Clara Rosanger. La nuova stagione sarà caratterizzata da un salto temporale di nove anni.

Spoiler Diavoli 2: salto temporale di nove anni

Il finale della prima stagione di Diavoli, la serie incentrata sull'alta finanza è stato trasmesso il 15 maggio 2020. La data della messa in onda della seconda stagione, invece, non è stata ancora confermata. Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che le nuove puntate non andranno in onda prima dell’autunno o dell’anno nuovo.

Durante una conferenza stampa organizzata su “Zoom“, Nils Hartmann responsabile della produzione, ha rilasciato delle anticipazioni importanti riguardo la nuova stagione di Diavoli, nella quale assisteremo ad un salto temporale di nove anni: la prima stagione, infatti, è ambientata nel 2011, mentre la seconda stagione avrà luogo nel 2020, l'anno della Brexit: l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

La prima scena della seconda stagione è ambientata a Milano

Nella prima scena della prima puntata della seconda stagione di Diavoli, i due protagonisti, Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) e Dominic Morgan (Patrick Dempsey), si incontrano in un locale di Milano ai tempi del Coronavirus.

All’improvviso, però, ci sarà un salto temporale, che ci riporterà indietro nell’anno della Brexit.

La nuova stagione, quindi, toccherà importanti temi d’attualità. Oltre a Patrick Dempsey e ad Alessandro Borghi, nel cast ci saranno numerosi personaggi già visti nella prima serie: Malaky Kirby che interpreta Oliver Harris, Pia Mechler è Eleanor Bourg, Nathalie Rapti Gomez è Kate Baker, Paul Chowdhry è Kalim Chowdrey, Lorna Brown è Vicky Bale, Chris Reilly è Alex Vance e tanti altri.

L'attrice spagnola Laila Costa, che interpretava Sofia Flores, non tornerà nella seconda stagione di Diavoli: come ricorderanno i fan, la giovane ha perso la vita nel corso della decima puntata della prima stagione.

Dove guardare la seconda stagione di Diavoli

La seconda stagione di Diavoli andrà in onda su Sky Atlantic e sarà possibile rivedere tutti gli episodi già andati in onda in televisione, su Sky Go o su Sky On demand.

In alternativa, sarà possibile rivedere le puntate di Diavoli, sulla piattaforma dedicata a pagamento "Now".