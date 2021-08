Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel), il nuovo sceneggiato di origini turche approdato nel pomeriggio della rete televisiva Canale 5 continua a regalare delle forti emozioni ai telespettatori italiani dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa il 4 agosto 2021, svelano che Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) non la prenderà affatto bene quando saprà chi è veramente Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug): la donna sarà assalita da un dubbio poiché arriverà a ipotizzare che colui che le ha salvato la vita in realtà si sia avvicinata a lei per raggiungere il suo obiettivo, ovvero quello di farla pagare a suo padre Tahsin Korludağ (Tamer Levent).

Turan (Serhat Parıl) invece farà una vera e propria minaccia a Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), dato che lo metterà con le spalle al muro.

Spoiler Brave and Beautiful, episodio di mercoledì 4 agosto: Sühan ha un timore, Bulent minacciato da Turan

Nell’episodio della serie tv in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 4 agosto 2021 come sempre dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa prima della soap opera Love is in the air, Sühan rimarrà abbastanza sconvolta non appena verrà a conoscenza dell’identità di Cesur: la fanciulla avrà un grosso timore, poiché crederà che il suo salvatore si sia servito di lei solamente per riuscire a vendicarsi di suo padre Tahsin.

Nel contempo Turan dopo aver inseguito Bulent, lo costringerà a fermarsi con la propria automobile: non appena arriveranno le forze dell’ordine, Turan minaccerà Bulent dicendogli di essere disposto a far venire alla luce il piano che ha stretto ai suoi danni con Cahide (Sezin Akbaşoğulları).

Al ricatto di Turan assisteranno Sühan e Korhan (Erkan Avcı) rimanendo senza parole.

Hulya e Cahide mentono dopo essere tornate nella tenuta dei Korludag, Cesur dice la verità a Kemal

In seguito Hulya (Zeynep Kızıltan) e Cahide non appena faranno ritorno nella tenuta dei Korludag, non avranno altra scelta oltre a quella di raccontare una menzogna per giustificare gli atteggiamenti di Turan.

Per la precisione Hulya rivelerà che Turan ha messo fine all’esistenza del dottor Nedim a causa della gelosia.

Nel contempo Kemal (Fırat Altunmeşe) sentirà in maniera casuale Banu (Gözde Türkpençe) e Cesur parlare di Tahsin: a questo punto il protagonista della commedia sceglierà di confessare la verità al maggiordomo. Infine Cesur lascerà l'ospedale in cui è stato ricoverato in anticipo, dopodiché con la complicità di Kemal e dell'ex poliziotto Rifat (Müfit Kayacan) si metterà alla ricerca di Mithat (Yaşar Akın), un vecchio amico di suo padre Hasan (Ali Pinar).