Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e donne, grazie alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi era riuscita a trovare anche l'uomo della sua vita. Ci riferiamo a Chicco Nalli, l'hair stylist con il quale l'ex vamp ha messo al mondo tre bambini, frutto del loro amore.

Il matrimonio tra Chicco e Tina, però, da un po' di anni è giunto al capolinea e, secondo l'ex fidanzata di Nalli, Ambra Lombardo, lui non avrebbe ancora dimenticato del tutto l'ex moglie.

L'ex marito di Tina non l'ha ancora dimenticata?

Dopo la fine del loro matrimonio, Chicco e Tina scelsero di voltare pagina in maniera tranquilla e pacifica.

Rimasero in buoni rapporti soprattutto per il bene dei loro tre figli, nonostante entrambi avessero trovato altre persone con le quali condividere le rispettive vite.

Tina, da un po' di anni ormai, è fidanzata con il ristoratore Vincenzo, col quale si parla spesso di un probabile matrimonio in attivo.

Chicco Nalli, invece, durante la partecipazione al Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso, si è innamorato di Ambra Lombardo, con la quale ha costruito una relazione che non è durata molto.

Le parole di Ambra sul rapporto tra Chicco Nalli e l'ex moglie Tina Cipollari

Ambra e Kikò da un po' di tempo si sono detti addio, ed è stata proprio l'insegnante a parlare del rapporto tra Chicco e la sua ex moglie Tina, lasciando aperta l'ipotesi che lui non abbia ancora dimenticato del tutto l'opinionista di Uomini e donne, mamma dei suoi tre figli.

"È un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora coinvolto emotivamente dalla sua ex moglie", ha ammesso Lombardo in una recente intervista, parlando del rapporto tra Chicco e la sua ex Tina.

Tuttavia, quando le è stato chiesto di essere un po' più chiara in merito a questa situazione, Ambra ha aggiunto che bisognerebbe chiedere a Chicco cosa prova ancora per Tina Cipollari.

Ambra e il retroscena sull'ex marito di Tina

L'ex protagonista del Grande Fratello si è limitata a dire che, tutte le volte in cui si parlava della fine del matrimonio con Tina Cipollari, era come se Kikò si intristisse, quasi come se volesse farle capire che lui e l'ex moglie probabilmente avrebbero dovuto concedersi una seconda chance prima di chiudere per sempre la loro relazione.

Parole che non sono passate inosservate quelle di Ambra e che arrivano a distanza di un po' di anni dalla fine della storia d'amore tra Nalli e Cipollari, nata negli studi di Uomini e donne.