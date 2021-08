Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air, la quale sarà in onda in prima visione assoluta anche nella settimana che va dal 9 al 13 agosto 2021. Le anticipazioni rivelano che ci saranno una serie di eventi che porteranno Serkan ad avere dei clamorosi sospetti sulla sua ex fidanzata Eda. L'architetto, infatti, sarà protagonista di una serie di eventi che lo spingeranno a sospettare e ad ipotizzare il fatto che Eda possa essere in dolce attesa di un bambino.

Le anticipazioni di Love is in the air, dal 9 al 13 agosto 2021

Nel dettaglio, secondo quanto apprende Blasting news, le trame delle prossime puntate di Love is in the air nella settimana 9-13 agosto 2021, rivelano che dopo la fine della relazione tra Eda e Serkan, per volere dell'architetto, i due si ritroveranno ancora a dover lavorare insieme.

In particolar modo, la coppia si occuperà della ristrutturazione dell'appartamento dei coniugi Kafescioglu. Un giorno, Eda si offrirà di fare anche da baby-sitter al loro bambino, dato che la coppia dovrà organizzare una festa e non riusciranno a trovare una persona fidata con cui lasciare la creatura che, ironia del destino, si chiama Serkan.

A quel punto Eda riuscirà a trascinare in questo piano anche l'architetto e i due si ritroveranno a fare "da genitori" a questo bambino.

Serkan sospetta che Eda sia incinta

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Ayslin confesserà ad Eda di aver scoperto di essere nuovamente incinta e di non sapere come dirlo a suo marito.

Le anticipazioni di Love is in the air dal 9 al 13 agosto 2021, rivelano che Eda proverà a dare dei consigli alla donna, facendole un discorso in prima persona, che verrà in parte intercettato anche da Serkan.

L'architetto, si ritroverà ad origliare le parole di Eda in cui parla in prima persona del fatto che diventerà mamma e per lui sarà un vero e proprio choc.

Serkan trova un test di gravidanza positivo

Il motivo? Quella stessa mattina, Eda avrà degli attacchi di nausea al punto da sentirsi male: ecco perché, per il giovane Bolat, non ci saranno più dubbi sul fatto che la donna sia in dolce attesa di un bambino.

Come se non bastasse, poi, Serkan si ritroverà a fare i conti con un'altra prova che per lui sarà schiacciante. Gli spoiler della soap opera in onda fino al 13 agosto 2021, rivelano che in bagno troverà un test di gravidanza, il cui risultato sarà positivo.

L'uomo ignorerà il fatto che, in verità, quel test di gravidanza sia di Ayslin e si dirà sempre più convinto del fatto che Eda sia incinta.

Engin consiglia a Serkan di affrontare Eda: anticipazioni Love is in the air 9-13 agosto

Per l'architetto non sarà per nulla facile riuscire a prendere atto di questa situazione, dato che lui aveva in programma di non avere figli ma, a questo punto, si renderà conto del fatto che i suoi piani sono stati scombussolati.

Come se non bastasse, poi, Serkan non ha avuto neppure il coraggio di confessare ad Eda la verità sulla morte dei suoi genitori e la colpevolezza del padre in tutta questa storia.

Sta di fatto che, preso dallo sconforto, Serkan deciderà di parlarne col suo amico Engin, al quale confesserà di avere il sospetto che Eda sia in dolce attesa. A questo punto, il suo amico, lo inviterà a chiarire la sua posizione e ad affrontare quanto prima la donna per scoprire la verità sulla presunta gravidanza.