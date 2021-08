Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air, e le anticipazioni turche delle nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. I riflettori saranno puntati sempre sulla coppia formata da Eda e Serkan, protagonisti indiscussi di questa favola d'amore che sta conquistando il pubblico Mediaset.

In particolar modo, nella seconda stagione si farà una scoperta legata alla coppia: i due hanno una figlia.

Le nuove anticipazioni turche di Love is in the air: Eda nasconde un segreto a Serkan

Dopo il grande successo della prima stagione, Love is in the air ha avuto un seguito che arriverà anche in Italia. Le sorprese non mancheranno e ci saranno delle clamorose rivelazioni sulla coppia composta da Eda e Serkan.

Le anticipazioni turche della serie riportano che, nel corso della prima puntata della seconda edizione, ci sarà un salto temporale di cinque anni che illustrerà al pubblico come sono cambiate le cose nel rapporto fra i due protagonisti.

E così ritroveremo Eda intenta ad accudire e a prendersi cura di una bambina. Al suo fianco, però, non ci sarà l'amato Bolat: di chi è figlia quindi la bimba?

Serkan ed Eda genitori di una bambina

Le trame turche di Love is in the air evidenziano che la bambina è il frutto del grande amore che c'è stato tra Eda e Serkan, anche se la donna ha preferito restare in silenzio, senza svelare nulla al compagno.

Ebbene sì, Eda ha mantenuto il segreto e il riserbo assoluto, e non ha detto a Serkan che hanno concepito una figlia assieme.

Yildiz continuerà a prendersene cura da sola, ma ben presto la verità potrebbe venire a galla e l'architetto, quindi, potrebbe ritrovarsi a scoprire come stanno realmente le cose nel corso della seconda stagione.

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera turca di Canale 5 riportano che Serkan incontrerà la bimba per caso, e non si esclude che possa essere questo il momento della rivelazione.

Nuovi risvolti nella storia d'amore tra Eda e Serkan

Insomma un secondo capitolo che, proprio come sta accadendo in queste settimane, si preannuncia particolarmente denso di novità per i vari personaggi di Love is in the air.

Eda e Serkan ritroveranno la loro armonia dopo il salto temporale di cinque anni? E soprattutto, la donna riuscirà a confessargli la verità sulla figlia che ha scelto di crescere da sola? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Intanto, anche in piena estate, la soap continua a tenere alta la media di ascolti su Canale 5, con oltre 1,6 milioni di spettatori al giorno e uno share che arriva a toccare anche il 18%.