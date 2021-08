Tommaso Eletti parteciperà al GF Vip 6 e la conferma è arrivata nella serata di lunedì 2 agosto. Davide Maggio, infatti, ha pubblicato un articolo sul suo sito, in cui afferma con certezza la presenza dell'ex concorrente di Temptation Island nella casa più spiata d'Italia. Secondo Maggio, infatti, il ventunenne romano avrebbe ricevuto anche la telefonata da Alfonso Signorini e potrebbe riconquistare Valentina nella casa di Cinecittà.

GF Vip 6: dopo Temptation Island, Tommaso Eletti entrerà nella casa di Cinecittà

Dopo avere partecipato all'ultima edizione di Temptation Island ed essere uscito single dal villaggio in Sardegna, Tommaso Eletti entrerà nella casa del GF Vip 6.

L'ingresso potrebbe consentire al concorrente romano di riconquistare la sua ex fidanzata, Valentina Nulli Augusti. Secondo Davide Maggio, Tommaso avrebbe risposto in modo affermativo, alla richiesta di entrare nella casa di Cinecittà, che gli avrebbe fatto telefonicamente Alfonso Signorini.

GF Vip 6: nella casa, Tommaso Eletti potrebbe riconquistare Valentina

La presenza del ventunenne romano, inoltre, potrebbe aprire diversi scenari per quanto riguarda i retroscena che potrebbero crearsi nella casa. Dopo aver lasciato Temptation Island da single, dopo il confronto al falò con Valentina Nulli Augusti, infatti, Tommaso non aveva nascosto di volere riconquistare la sua ex fidanzata e, la sua presenza ventiquattro ore su ventiquattro nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini, potrebbe aiutarlo nel suo intento.

Tommaso Eletti al GF Vip 6 dopo Temptation Island

L'esperienza all'interno di Temptation Island era durata molto poco per Tommaso e Valentina. Infatti, i due fidanzati avevano lasciato per primi il villaggio in Sardegna Is Morus Relais, da single, senza darsi una nuova occasione di ritornare insieme. Nonostante fossero apparsi solo per poche puntate nel reality condotto da Filippo Bisciglia, la coppia aveva catalizzato l'attenzione dei telespettatori e sui social si era discusso molto riguardo al loro rapporto e alla forte gelosia del ragazzo.

Fra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, infatti, c'era una forte differenza di età, di quasi venti anni. Nella casa più spiata d'Italia, inoltre, potrebbe essere nuovamente messo in discussione il rapporto fra i due ex fidanzati romani, creando nuovi intrecci o portando a galla qualche retroscena della vita privata. Non resta che attendere la nuova edizione del Grande Fratello Vip 6, per vedere l'ingresso nella casa di Cinecittà di Tommaso e se riuscirà a riconquistare Valentina.