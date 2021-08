Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Love is in the air, la fortunata soap opera turca del primo pomeriggio di Canale 5, che continua a riscuotere ottimi ascolti in daytime. Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle clamorose sorprese per quanto riguarda la coppia composta da Eda e Serkan: in un primo momento i due si ritroveranno a dover fare i conti con la perfidia della nonna della ragazza, tornata in città per ostacolare il loro sentimento ma alla fine l'amore riuscirà a trionfare.

Le nuove anticipazioni di Love is in the air: la vendetta della nonna di Eda

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air, rivelano che Semiha tornerà in città con l'idea ben precisa di tenere lontana sua nipote dal giovane Serkan, ritenendo che la famiglia Bolat sia la causa della loro rovina.

Ecco allora che la donna comincerà a ricattare Eda: se non starà alla larga da Serkan e metterà fine a questa relazione, non ci penserà su due volte a far fallire la società dell'architetto, portandolo così alla rovina immediata.

Un duro colpo per Eda che, in un primo momento, si ritroverà messa alle strette dalla perfida nonna e sarà così costretta a stare alla larga dal suo amato, senza dirgli però la verità su quanto sta accadendo.

Eppure, le anticipazioni della soap opera rivelano che col passare del tempo Eda si renderà conto di non poter annullare il suo sentimento nei confronti di Serkan, al punto che i due si lasceranno andare nuovamente alla passione travolgente.

Eda subisce i ricatti della nonna su Serkan

Al tempo stesso, però, Eda deve trovare un modo per disarmare sua nonna e in questo modo sperare che deponga l'ascia di guerra nei confronti dell'architetto.

Così, deciderà di andare a frugare all'interno della sua cassaforte sperando di poter trovare informazioni che le permettano di tenere "sotto scacco" la donna.

Le trame turche di Love is in the air, però, rivelano che non tutto andrà per il verso giusto: la nonna di Eda ha previsto questa sua mossa e le farà trovare un biglietto in cui le dice che deve rassegnarsi all'idea di dover dire addio per sempre al suo amato Bolat.

L'ennesima delusione per Eda che non vorrà affatto rassegnarsi e così, alla fine, deciderà di fare di testa sua e di andare contro le regole e ricatti di nonna Semiha.

Eda corre da Serkan e gli chiede di sposarla: anticipazioni Love is in the air

Le anticipazioni rivelano che Eda si farà così trovare sul jet privato di Serkan, in partenza per un viaggio di lavoro in Francia. A questo punto la donna confesserà all'architetto tutto il suo amore e gli chiederà ufficialmente di sposarla.

Eda si presenterà sull'aereo con due anelli di fidanzamento: vuole che Serkan diventi suo marito e la risposta dell'uomo sarà ovviamente positiva.

Subito dopo, poi, la giovane Yildiz lo metterà anche al corrente dei ricatti subiti da sua nonna in questo ultimo periodo, svelandogli che sono stata la causa che l'hanno portata ad allontanarsi da lui.