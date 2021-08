Cresce l'attesa per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1 che tornerà in onda da lunedì 13 settembre in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno un bel po' di novità nel cast dei protagonisti di questo sesto capitolo e anche dei graditi ritorni che non passeranno affatto inosservati. Tra questi quello di Anna Imbriani, che dopo essere stata protagonista delle primissime stagioni della serie in prime time, rimetterà piede a Milano assieme a sua figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: il ritorno di Anna Imbriani

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che quello di Anna Imbriani è uno dei ritorni più attesi di questa nuova stagione della soap opera di Rai 1.

La donna era uscita di scena un po' di tempo fa assieme al suo compagno Quinto e alla sua bambina, frutto di una gravidanza non voluta da parte della donna.

Dopo un lungo periodo di lontananza, Anna si riaffaccerà di nuovo a Milano e tornerà ad essere presente nelle dinamiche del Paradiso, così come ha svelato l'attrice Giulia Vecchio che si è lasciata andare anche ad uno spoiler legato al personaggio di Quinto, che nelle prime stagioni era interpretato dall'attore Cristiano Caccamo.

Il retroscena dell'attrice di Anna sul personaggio di Quinto

"Anna ritorna a Milano perché Quinto è morto", ha ammesso l'attrice di Anna in una recente intervista, sottolineando il fatto che il suo personaggio non ce la faceva a crescere da sola la piccola Irene, motivo per il quale ha scelto di rimettere piede in città, così da poter chieder aiuto a Roberto.

A tal proposito, anche quello di Roberto Landi sarà un altro dei grandi ritorni di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore. Il grafico pubblicitario ritornerà in città con una maggiore consapevolezza di se stesso, dopo essere scappato da un matrimonio senza amore.

Roberto, infatti, non avrà più paura di ammettere la sua omosessualità e sarà pronto a combattere per i suoi diritti.

'Anna teme il giudizio di Vittorio', svela l'attrice parlando de Il Paradiso 6

Tornando al personaggio di Anna, che sarà uno dei volti di spicco di questa sesta stagione della soap opera di Rai 1, l'attrice Giulia Vecchio ha svelato in anteprima che in un primo momento la donna si rifiuterà di chiedere aiuto a Vittorio Conti, nonostante il forte legame che i due avevano instaurato prima che lei andasse via da Milano.

"Teme il suo giudizio e ha paura che Riva la tenga d'occhio", ha ammesso l'attrice di Anna aggiungendo che la donna andrà a lavorare all'interno del Circolo, un posto dove nessuno la conosce.