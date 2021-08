Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono conosciuti a Uomini e donne e la tronista l'ha scelto dopo un percorso durato qualche mese. La storia d'amore fra la modella e il corteggiatore ligure si è interrotta poco dopo l'uscita dalla trasmissione e, i due protagonisti, non hanno mai spiegato nel dettaglio cosa non avesse funzionato fra di loro. Nel corso di una intervista esclusiva al settimanale Chi, però, Sophie ha parlato della rottura con il suo ex fidanzato, spiegando di essere stata lasciata da Matteo e di essere rimasta delusa dal comportamento del ragazzo.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri ha lasciato Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, al momento, è in attesa di entrare nella casa del Grande Fratello Vip e, nel corso di una intervista, ha parlato della sua vita sentimentale. La modella ha rivelato un retroscena sulla sua relazione con Matteo Ranieri, spiegando di essere stata lasciata dal corteggiatore e di essere rimasta male per la decisione del suo ex fidanzato. In particolar modo, Sophie ha confidato: ''Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo nè esteticamente, nè caratterialmente''.

Matteo sarebbe diverso da come è apparso a Uomini e Donne: il retroscena di Sophie

Sophie ha continuato inoltre a descrivere il suo ex compagno in un modo differente da come è apparso in televisione agli occhi del pubblico.

Codegoni ha infatti dichiarato: ''Insomma, una brutta persona, tutt'altro, rispetto a come si era mostrato''. L'ex tronista ha affermato che, durante la relazione con Matteo non era ancora innamorata di lui, aggiungendo: ''Ero molto presa ed è stata una delusione. Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini''. A tal proposito, la modella ha spiegato di avere avuto poche relazioni e di avere vissuto solo esperienze negative e di tradimento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sophie Codegoni da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip

Dopo l'esperienza da tronista a Uomini e Donne, Sophie è pronta ad una nuova esperienza televisiva. L'ex fidanzata di Matteo Ranieri, infatti, sarà una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. All'interno della casa più spiata d'Italia, Codegoni ha rivelato di essere pronta anche ad un nuovo amore, affermando: ''Sono sempre pronta all'amore: ci credo''.

Inoltre, Sophie ha spiegato di partecipare alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini come sfida personale, ma di non porsi limiti. Nell'appartamento di Cinecittà, inoltre, Codegoni ha anticipato che racconterà ai coinquilini che condivideranno con lei la permanenza nel reality un retroscena sul suo passato e su un trasloco, avvenuto per un episodio spiacevole. Non resta che attendere la nuova edizione del GF Vip, per scoprire se Sophie parlerà con gli altri concorrenti, anche della sua esperienza a Uomini e Donne e della storia d'amore con Matteo Ranieri.