I diabolici piani di Semiha saranno al centro delle prossime puntate di Love is in the air, che i telespettatori avranno modo di vedere a breve sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della Serie TV provenienti dalla Turchia raccontano che la nonna di Eda Yildiz si alleerà con Balca Kocak per dividere sua nipote e Serkan Bolat per sempre.

Anticipazioni Love is in the air: Semiha e Balca uniscono le forze

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia annunciano che Balca, la nuova Pr dell'Art Life, apparirà disposta a tutto pur di conquistare il cuore di Serkan.

Tutto inizierà con precisione quando la giovane verrà assunta al posto di Selin, decisa a mettere le distanze tra lei e l'architetto. Qui, Balca si convincerà che Bolat è il suo principe azzurro dopo un consulto da una sua amica cartomante. Per tale ragione, la Kocak rammenterà alla fioraia che ormai è soltanto l'ex di Serkan.

Purtroppo le avance della Pr diventeranno sempre più invadenti grazie all'aiuto di Semiha, che si scoprirà essere la socia segreta di Efe. Di conseguenza, le due donne uniranno le forze per separare Eda da Serkan, dando vita ad incredibili colpi di scena.

Eda prende le distanze da Serkan a causa della nonna

Nelle prossime puntate della serie tv turca, Semiha minaccerà di far fallire l'Art Life, se Eda non tronca la storia con Serkan.

Purtroppo la nipote faticherà tantissimo a stare lontana dall'architetto, finendo per farlo arrestare con un'accusa falsa.

Non contenta, la nonna della fioraia farà in modo che Bolat perda molti clienti all'Art Life e causerà l'arresto di Alptekin, ritrovato alle Bahamas con una valigia piena di denaro falso.

Inoltre, Semiha proporrà all'azienda un nuovo cliente di nome Seymen, un principe mediorientale, credendo che sia il partner giusto per sua nipote.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alla fine, Eda deciderà di prendere le distanze da Serkan, dicendogli che tra di loro non ci potrà mai essere un futuro insieme.

La Pr invita Bolat a cena, la Yildiz li vede

Nel frattempo, Serkan inizierà a sospettare che dietro tutto questo ci zia lo zampino di Semiha. Il giovane, a questo punto, prenderà le distanze da Eda per provocare la sua reazione.

Poi, domanderà alla Yildiz se possono restare amici.

Balca, invece, non se ne starà con le mani in mano, tanto da cercare d'impietosire Bolat, inscenando un furto nella sua dimora la sera dell'ultimo dell'anno. Inoltre, la Kocak inviterà l'architetto a cena con la scusa di un servizio fotografico importante per l'Art Life. A tal proposito, la Pr sceglierà un ristorante per poi comunicarlo a Semiha.

Alla fine, la diabolica nonna trascinerà Seymen e Eda nello stesso posto per far credere a quest'ultima che Serkan si sia già dimenticato di lei.