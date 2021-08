Love is in the air è la soap dell'estate di Canale 5 che sta appassionando una fetta sempre più elevata di spettatori. Tutto ruota intorno alle vicende della coppia di protagonisti composta da Eda e Serkan, interpretati rispettivamente da Hande Ercel e Kerem Bursin. I due, si sono conosciuti sul set di questa fortunata soap opera che ha regalato loro non soltanto il successo internazionale, ma anche il vero amore. I protagonisti di Eda e Serkan, infatti, sono una coppia anche nella vita reale e in queste settimane si è tornato a parlare di possibile matrimonio in arrivo.

Nozze in vista per gli attori di Eda e Serkan di Love is in the air?

Nel dettaglio, Kerem e Hande si sono incontrati e conosciuti sul set della soap opera Love is in the air: i due hanno capito di amarsi non solo per finzione e per dovere di copione ma anche nella vita reale.

Da qui la decisione di frequentarsi e viversi la loro relazione anche fuori dal set della celebre soap opera turca attualmente in onda su Canale 5.

Così, gli attori di Eda e Serkan sono usciti allo scoperto anche sui social, postando gli scatti della loro storia d'amore e mandando in tilt i numerosi fan-spettatori della soap opera.

Una coppia estremamente riservata, che cerca il più possibile di mantenere il riserbo sul suo privato anche se nel corso delle ultime settimane si sono rincorse delle indiscrezioni legate ad un possibile matrimonio in arrivo per la coppia di attori che sta facendo sognare anche il pubblico italiano.

Le parole dell'attore di Serkan sul matrimonio

A tal proposito, l'attore Kerem Bursin in una recente intervista ha ammesso che per lui un matrimonio non funziona "con la logica" e quando si è sotto pressione.

"Penso che non siamo obbligati a sposarci solo perché abbiamo una certa età. Dovrebbe essere coinvolto il cuore", ha ammesso l'attore che veste i panni di Serkan.

In attesa di scoprire se queste nozze ci saranno oppure no nel corso dei prossimi mesi, prosegue con successo la messa in onda di Love is in the air su Canale 5.

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Love is in the air in onda su Canale 5

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che presto andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno dei colpi di scena legati proprio al rapporto della coppia Eda-Serkan.

Con l'arrivo della perfida e astuta nonna della ragazza, Serkan si ritroverà a fare i conti con un mare di guai, al punto da finire anche in carcere.

L'obiettivo della nonna di Eda, infatti, sarà ben chiaro e preciso fin dal primo momento. La donna vuole che sua nipote prenda le distanze per sempre dalla famiglia Bolat, dato che li ritiene responsabili della morte dei genitori di Eda. Riuscirà la nonna a separare per sempre la coppia? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera Mediaset.