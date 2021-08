L'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful prosegue con successo su Canale 5 e gli spoiler che arrivano dalla Turchia, rivelano che presto ci saranno delle nuove puntate ricche di colpi di scena e spiazzanti verità. Occhi puntati in primis su Cahide che, in seguito ad un malessere, apprenderà di essere realmente in dolce attesa. Tale scoperta avrà delle conseguenze a dir poco inaspettate anche per Suhan, la quale si ritroverà vittima di una brutale aggressione.

Cahide scopre di essere incinta: trame turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle prossime puntate di Brave and Beautiful che saranno trasmesse tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che Cahide si ritroverà a fare i conti con un malessere che le causerà forti nausee al punto da vomitare per strada.

La situazione della donna apparirà alquanto preoccupante, al punto che Mihriban deciderà di portarla in ospedale per farla sottoporre a degli accertamenti medici.

Immediata la reazione di Cahide, la quale si metterà subito in contatto con la sua complice Hulya, chiedendole di procurarsi al più presto una nuova documentazione falsa, così da poter portare avanti il loro losco piano.

Tuttavia, Hulya non riuscirà ad arrivare in tempo e una volta giunta in ospedale, Cahide verrà sottoposta anche ad una visita ginecologica.

Cahide inganna Hulya

Le trame turche della soap opera rivelano che, proprio in questa circostanza, la donna scoprirà di essere realmente incinta di due mesi.

Un durissimo colpo per Cahide, la quale adesso non sa più come gestire la situazione con Hulya, alla quale aveva chiesto di "cederle" il bambino che portava in grembo.

Proprio per questo motivo, Cahide deciderà di allontanare la donna: non le risponderà al telefono e in questo modo farà perdere le sue tracce per diversi giorni.

L'incontro tra Cahide e Hulya

Alla fine, però, Cahide sarà costretta a fissare un appuntamento con Hulya: le due donne decideranno di vedersi all'interno della casa di Nisantasi, di proprietà familiare.

In quello stesso giorno anche Suhan deciderà di rifugiarsi in quella casa. Le anticipazioni di Brave and Beautiful che arrivano dalla Turchia, rivelano che la donna sarà molto scossa dalla notizia dello sparo contro suo padre e sarà reduce anche dalla scelta di chiudere la storia con Cesur, viste le continue incomprensioni e le guerre familiari.

Sta di fatto che Hulya si presenterà nella casa di Nisantasi, incurante del fatto che all'interno ci sia anche Suhan.

Suhan vittima di un'aggressione: spoiler Brave and Beautiful Turchia

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Hulya farà scattare l'allarme dell'abitazione, attirando l'attenzione della figlia di Tahsin che andrà a vedere cosa sta succedendo.

Le trame della soap opera rivelano che, in quel momento, Hulya deciderà di passare alle maniere forti e per evitare di essere scoperta, colpirà Suhan con un'ombrellata dritta dietro la testa.

Suhan, quindi, si ritroverà vittima dell'aggressione della perfida donna che la lascerà a terra priva di sensi.