Gli spoiler della serie tv turca Love is in the air sono ricchi di novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 23 al 27 agosto, su Canale 5 alle 15:30, Eda farà firmare uno strano contratto a Serkan, ma con il suo gesto la donna avrà uno scopo ben preciso. In seguito non riuscirà a sostenere il forte stress arrecatole dall'assalto dei giornalisti, così avrà un malore improvviso. Successivamente sarà determinata a incontrare il colpevole della morte dei suoi genitori, così contatterà l'uomo fingendosi un'altra persona.

Anticipazioni Love is in the air: Eda fa firmare a Serkan uno strano contratto

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Eda e Serkan torneranno in ufficio per partecipare a un'importante riunione: Yildiz, però, avrà in mente un'idea molto particolare e farà firmare a Bolat un contratto, che includerà delle regole di comportamento che dovrà seguire alla lettera. Poco dopo Serkan prenderà il contratto e lo firmerà, senza nemmeno leggerlo. In seguito Eda sarà decisa a incontrare il responsabile della morte dei suoi genitori e contatterà l'uomo, spacciandosi per un'altra persona. La donna si appresterà a uscire dall'ufficio, ma verrà assalita improvvisamente da alcuni giornalisti: Eda non riuscirà a sostenere il forte stress e avrà un brutto attacco di narcolessia.

Serkan invita Eda a cena

Leyla avvertirà Serkan delle intenzioni Eda e così si precipiterà da lei, la salverà e soccorrerà. Successivamente avrà luogo un particolare evento di beneficenza, nel quale Aydan metterà all'asta, in modo simbolico, Serkan, Efe, Engin e Ferit: la persona che farà la donazione più alta vincerà una cena con Bolat.

Durante il gioco, però, Serkan coglierà tutti alla sprovvista e donerà una somma di denaro molto alta, così avrà l'opportunità d'invitare Eda a cena e le darà un biglietto con il nome del ristorante. In seguito Bolat chiederà a Engin e Leyla di aiutarlo a convincere Eda a non andarsene dallo studio insieme a Efe. Successivamente deciderà di sporgere denuncia contro i giornalisti che hanno causato il malore a Eda.

Engin vuole conoscere la famiglia di Piril

Engin sarà desideroso di conoscere la famiglia di Piril e vorrà anche presentarle sua madre il prima possibile, ma la donna non si sentirà ancora pronta per fare questo passo importante. Più tardi Aydan scoprirà che Alptekin la tradisce con la sua segretaria, sarà così che la donna approfitterà della situazione cercando di riavvicinare Eda e Serkan, poi si farà ospitare a casa di Ayfer. Quest'ultima si farà impietosire da Aydan e farà di tutto per aiutarla. Infine tra Melek ed Erdem sarà "guerra aperta", faranno di tutto per farsi notare dai propri superiori.