Gli spoiler della soap opera Love is in the Air riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 agosto su Canale 5, Serkan cercherà di dimenticarsi una volta per tutte della bella Eda, ma non sarà facile per lui. La donna all'improvviso scomparirà e si caccerà in un brutto guaio, Bolat sarà il primo che si preoccuperà per lei, tanto da andarla a cercare subito: fortunatamente l'uomo non ci metterà molto a ritrovare la giovane e riuscirà a salvarla. In seguito Eda cercherà in tutti i modi di scoprire il vero motivo della rottura con l'affascinante Serkan.

Spoiler Love is in the Air: Serkan cerca di dimenticare Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Serkan cercherà in tutti i modi di cancellare Eda dalla sua vita, ma Efe convincerà la donna a ritornare all’Art Life, così da costringere i due a lavorare insieme. Nel frattempo anche Ferit e Selin cercheranno il modo di lavorare insieme, mentre Eda e Serkan continueranno a provocarsi a vicenda.

Eda potrà finalmente pagare l’Università con i soldi guadagnati dal suo lavoro, tanto che aiuterà anche sua zia Ayfer, poiché scoprirà che la donna ha dei problemi economici. In seguito Seyfi, su ordine di Serkan, porterà a Eda una scatola con i suoi oggetti e i suoi regali, ma la giovane non prenderà bene il suo gesto, anzi reagirà molto male e butterà tutto quanto, davanti agli occhi di Serkan.

Serkan ritroverà Eda all'interno di una buca

Eda scomparirà all’improvviso e tutti quanti saranno molto preoccupati per lei. Efe racconterà che la Yildiz era in auto con lui e che era voluta scendere per fare una passeggiata. Sarà così che verrà dato subito l’allarme della scomparsa di Eda e tutti andranno a cercarla. Dopo alcune ore, sarà Serkan a ritrovare la donna svenuta, all’interno di una buca.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Più tardi Eda dovrà affrontare l'ira di sua zia, la quale non ha visto di buon occhio il fatto che la giovane abbia preferito l'aiuto di Serkan, a quello di Ayfer, dopo aver avuto l'incidente. Yildiz, intanto, continuerà a sospettare che Bolat l'abbia lasciata per un motivo diverso a quello detto, così deciderà di indagare in merito.

Eda e Serkan continuano a scontrarsi

Piril festeggerà il suo compleanno presso un locale insieme a Eda, Ceren, Erdem, Figen, Leyla e Selin, mentre Engin si dimenticherà dell'evento e trascorrerà il tempo a giocare ai videogiochi con Serkan, Ferit, Efe, Seyfi e Alptekin.

Poco dopo Engin si ricorderà del compleanno di Piril e si recherà immediatamente al locale, insieme agli altri ragazzi. Serkan raggiungerà il gruppo di amici in un secondo momento, ma una volta arrivato comincerà a scontrarsi con la bella Eda.