Quando mancano poco più di 24 ore all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, sul web ha ripreso quota un'interessante indiscrezione su Gemma. La protagonista del Trono Over, infatti, sta per debuttare davanti alle telecamere dopo quasi tre mesi di stop, ma si dice che all'inizio del prossimo anno potrebbe partecipare a un'altra trasmissione Mediaset: La Talpa.

Le ultime indiscrezioni sulla dama di Uomini e Donne

Lunedì 23 agosto inizierà ufficialmente l'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne: nel pomeriggio, infatti, Maria De Filippi condurrà la prima delle due registrazioni previste per la prossima settimana, quella che andrà in onda su Canale 5 a partire dal 13 settembre.

Il cast del dating show ripartirà da Gemma Galgani e dai suoi tormenti d'amore: in questi tre mesi di lontananza dalle telecamere, infatti, la 71enne non ha trovato il principe azzurro, quindi si rimetterà a cercarlo negli studi Elios per il dodicesimo anno consecutivo.

Poco prima di esordire nel parterre del Trono Over, la torinese è ancora la più chiacchierata tra i veterani, ma anche l'unica che ha già confermato la sua presenza nelle puntate che saranno trasmesse sul piccolo schermo tra tre settimane circa.

Il ritorno a Uomini e Donne dopo l'estate

Ancor prima di esordire nella stagione 2021/2022 di Uomini e Donne, Gemma ha scatenato parecchi Gossip sul suo presente, ma anche sul suo futuro.

Rumor ancora non confermati, infatti, sostengono che Galgani potrebbe non partecipare all'intera nuova edizione del dating show: pare che i vertici Mediaset ambiscano ad arruolarla nel cast di un reality che tornerà su Canale 5 nei primi mesi dell'anno prossimo.

Insistenti gossip fanno sapere che la torinese potrebbe essere una delle concorrenti de La Talpa, il format che debutterà tra qualche mese in televisione e dopo circa dieci anni di assenza dalle scene.

La regina del Trono Over sarebbe uno delle candidare al format avventuroso che, secondo voci di corridoio, potrebbe essere condotto per la prima volta da Barbara d'Urso.

Qualora accettasse di mettersi in gioco in un altro programma, la rivale di Tina Cipollari sarebbe costretta ad accantonare per un periodo il suo percorso televisivo alla ricerca dell'anima gemella, quello che ha iniziato 12 anni fa e che non è ancora giunto al termine.

Rivalità alle stelle negli studi di Uomini e Donne

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul futuro professionale di Gemma, i fan di Uomini e Donne sono curiosi di scoprire come sarà il suo esordio agli studi Elios dopo circa tre mesi di stop. Domani, lunedì 23 agosto, Galgani sarà a Roma per registrare le prime due puntate della nuova edizione del programma Mediaset, quelle che i telespettatori potranno vedere a partire dal 13 settembre.

Sono almeno due le rivali alle quali la torinese deve prestare particolare attenzione: Tina Cipollari (con la quale ha una storica antipatia, che solo durante l'estate viene messa in stand by) e Isabella Ricci (new entry del Trono Over nella passata stagione, ma già beniamina di gran parte del pubblico).

La 71enne, poi, dovrà anche portare avanti nuove conoscenze: visto che durante le vacanze non si è innamorata, da fine agosto la dama dovrà cominciare a darsi da fare per cercare quell'amore che sogna da tempo e che ancora non ha trovato.

Un rumor ancora non confermato sostiene che Gemma potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con una sua vecchia fiamma: Marco Firpo. L'ex fidanzato della "regina" del dating show potrebbe rientrare nel cast dopo un paio d'anni di assenza e soprattutto dopo aver speso parole al miele per Galgani.