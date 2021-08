Gli spoiler della soap opera Love is in the Air sono ricchi di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal al 9 al 13 agosto, Eda e Serkan saranno sempre più vicini, soprattutto sul lavoro. Bolat, però, comincerà ad avere degli strani sospetti riguardo la bella Yildiz: in particolare Serkan noterà una forte sensibilità da parte di Eda nei confronti del figlio dei coniugi Kafescioglu e penserà che la donna sia incinta. Non ci vorrà molto, però, prima che l'uomo si renda conto che i suoi dubbi siano infondati e che a essere incinta, in realtà è Asli.

Spoiler Love is in the Air: Eda e Serkan impegnati con un nuovo progetto

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Eda e Serkan saranno impegnati con un nuovo progetto lavorativo e cercheranno di essere professionali, senza scatenare inutili tensioni: i coniugi Kafescioglu, infatti, dovranno ristrutturare la loro casa e si rivolgeranno all'Art Life, la società di Bolat. Più tardi Eda avrà un malore improvviso e sarà colta da una forte nausea.

Intanto i coniugi Kafescioglu dovranno affrontare diversi problemi dopo la nascita del loro bambino e non riusciranno a gestire tutti gli impegni presi, sarà così che Eda proporrà alla coppia di fare da baby-sitter al piccolo, almeno fino a quando non avranno finito di sistemare la loro casa.

Serkan crede che Eda sia incinta

Serkan noterà la troppa disponibilità che Eda dedicherà al bambino dei Kafescioglu e sospetterà che la donna sia incinta. Sarà Asli ad eliminare i dubbi dell'uomo, poi gli confesserà di essere lei ad aspettare un bambino.

Nel frattempo Eda prometterà ad Aydan un viaggio virtuale a Londra e la donna sarà assai felice dell'offerta ricevuta.

Seyfi, intanto, farà capire ad Ayfer che lei potrebbe essere la futura giardiniera della villa. In seguito l'Art Life dovrà affrontare un problema inaspettato: durante una ristrutturazione, infatti, un cantiere crollerà all'improvviso. Sarà Selin a padroneggiare la situazione e a placare i giornalisti.

Dopo l'incidente, tutti imputeranno la colpa a Serkan, Eda invece resterà al fianco dell'uomo.

Poco dopo una delle paesaggiste controllerà i progetti e si accorgerà in breve tempo di una strana anomalia nei dati.

Engin e Piril vengono smascherati

All'Art Life, intanto, saranno in corso le indagini per cercare di capire chi abbia voluto provare ad incastrare Serkan. Engin e Piril, intanto, controlleranno i video di sorveglianza della stanza con la stampante e scopriranno che Erdem sta pernottando in ufficio.

Durante il controllo, però, accadrà qualcosa di assai inaspettato: tutti i presenti, infatti, scopriranno della relazione segreta tra Engin e Piril, poiché i due saranno ripresi dalle telecamere, mentre si scambiano un tenero bacio. Infine, Ayfer si recherà nello studio dell'architetto e chiederà all'uomo di lasciare in pace sua nipote.