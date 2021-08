Le puntate di Love is in the air in onda dal 23 al 27 agosto rivelano che Eda avrà un nuovo attacco di narcolessia dopo essere stata assalita dai paparazzi. Sarà Serkan a salvare la giovane. Dalle anticipazioni si viene inoltre a sapere che Aydan scoprirà il tradimento del marito e cercherà conforto in Ayfer, la zia di Eda.

Eda assalita dai paparazzi ha un episodio di narcolessia

Su Canale 5, a partire da lunedì 23 agosto andranno in onda nuove e avvincenti puntate di Love is in the air. I telespettatori scopriranno cosa succederà tra Eda e Serkan dopo che la ragazza avrà scoperto la verità sulla morte dei suoi genitori.

Dopo essersi allontanata dalla città per qualche giorno Eda tornerà a Istanbul e deciderà di tornare in ufficio, così come farà anche Serkan. La giovane a questo punto, vorrà mettere bene in chiaro quali saranno i loro rapporti lavorativi futuri e pertanto farà firmare all'architetto un contratto. Dalle anticipazioni si viene inoltre a sapere che Eda vorrà incontrare l'uomo responsabile della morte dei genitori e pertanto lo contatterà sotto falso nome chiedendogli un appuntamento. Tuttavia, mentre starà uscendo per recarsi all'incontro la giovane verrà assalita da un gruppo di paparazzi: per Eda sarà un grande stress che la porteranno ad avere un nuovo attacco di narcolessia.

Serkan salva Eda dall'assalto dei paparazzi nelle prossime puntate di Love is in the air

A salvare Eda portandola via dai paparazzi ci penserà Serkan, il quale avrà seguito l'ex fidanzata dopo aver saputo da Leyla della sua intenzione di incontrare l'uomo responsabile dell'incidente. Una volta ripresa, Yildiz si recherà all'appuntamento e avrà con l'uomo un drammatico confronto a cui assisterà anche Serkan.

L'organizzazione di beneficenza di cui fa parte Aydan, organizzerà un evento per raccogliere fondi in favore delle studentesse che non possono accedere agli studi. la madre di Serkan deciderà di mettere ''all'asta'' il figlio, Efe, Engin e Ferit e colei che offrirà di più si aggiudicherà una cena con Bolat. L'evento riscuoterà un grande successo e Aydan verrà candidata come presidentessa dell'associazione, ma per ottenere la carica dovrà sfidare la madre di Ferit.

Aydan sconvolta dopo aver scoperto il tradimento di Alptekin

Dando uno sguardo alle prossime trame della soap tv turca si scopre che Efe sarà in procinto di tornare in Italia, mentre Eda sembrerà voler lasciare il lavoro. Serkan cercherà di trattenerla e deciderà di intentare causa contro i giornalisti che pochi giorni prima le avevano procurato l'attacco di narcolessia. Cattive notizie in arrivo invece per Aydan, la quale scoprirà che il marito Alptekin la tradisce. La madre di Serkan sarà sconvolta e Seyfi chiederà aiuto ad Ayfer. La signora Bolat e il maggiordomo si presenteranno a casa di Eda e faranno leva sul buon cuore di Ayfer per cercare di riavvicinarsi all'ex fidanzata di Serkan. Non solo, Aydan cercherà un modo per far riavvicinare il figlio ed Eda.

Ci riuscirà? per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air.