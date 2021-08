Tante novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Love is in the air che i telespettatori avranno modo di vedere dal 16 al 20 agosto su Canale 5.

Le trame della Serie TV raccontano che Eda Yildiz (Hande Ercel) accetterà di uscire a cena con Efe Akman con l'unico scopo di smascherarlo. Una decisione, che susciterà una certa gelosia in Serkan Bolat (Kerem Bursin).

Anticipazioni Love is in the air dal 16 al 20 agosto: Eda a cena con Efe, Serkan geloso

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 agosto narrano che Serkan e Eda capiranno che il tetto della nuova abitazione dei coniugi Kafescioglu è crollato per colpa di Efe.

La fioraia, a questo punto, deciderà di invitarlo a cena per carpirne la verità. Ovviamente, l'architetto si dimostrerà molto geloso, tanto da voler partecipare alla cena tra i due. Per questo motivo, Bolat pregherà Eda di fargli ascoltare la conversazione, lasciando il cellulare accesso dopo aver preso posto in un tavolo vicino.

Il giorno seguente, Eda riceverà dei fiori, suscitando la gelosia di Serkan. Proprio quest'ultimo confesserà a Engin di voler fare pace con la fioraia, se la Yildiz si rifiutasse di ascoltarlo.

Aydan torna a guidare dopo vent'anni

Nelle puntate dal 16 al 20 agosto della serie tv, Serkan, Alptekin e Ferit saranno molto preoccupati per una fuga di notizie sull'incidente del muro che aveva provocato la morte dei genitori di Eda.

Quest'ultima scoprirà che il signor Bolat ha commesso un errore in passato capace di rovinare la vita del figlio.

Efe, intanto, confesserà a un interlocutore misterioso che il padre di Eda era deceduto per colpa di uno sbaglio commesso da Alptekin, Inoltre, l'uomo accetterà di fare mea culpa davanti alla stampa per aver sabotato i progetti di Serkan.

Eda, invece, deciderà di accompagnare Aydan ad una fondazione benefica. In questa occasione, la signora Bolat tornerà a guidare dopo vent'anni.

Eda Yildiz apprende come sono morti i suoi genitori

Serkan, invece, apparirà molto disperato in quanto Eda apparirà sempre più distante. Per questo motivo, Bolat inizierà a bere eccessivamente dopo aver fatto ritorno a casa.

Qui, l'architetto deciderà di chiamare la fioraia per informarla della morte dei suoi genitori, ma sarà troppo ubriaco e non riuscirà a spiccicare parola.

La mattina dopo, Eda Yildiz sarà arrabbiatissima con Serkan, accusandolo di essersi visto con Selin. Alla fine, il figlio di Aydan irato rivelerà la verità alla fioraia, che dopo aver appreso come sono morti i suoi genitori sarà sconvolta e fuggirà via.

Infine, Efe parlerà con la nonna di Eda, rammaricandosi di non essere riuscito a portare a termine il piano.