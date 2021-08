Tante novità terranno con il fiato sospeso i telespettatori di Love is in the air nel corso delle puntate trasmesse prossimamente su Canale 5.

Le trame turche raccontano che Eda Yildiz accetterà di sottostare al ricatto di Semiha in cambio della scarcerazione di Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air: Semiha ricatta Eda

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate in programma tra qualche settimana in Italia annunciano guai giudiziari per Serkan. Tutto inizierà con precisione nel momento in cui Semiha raggiungerà Istanbul, dichiarandosi socia di Efe Akman.

La donna, in possesso del 45% dell'Art Life, pretenderà di prendere il comando dell'azienda insieme all'architetto, sebbene le sue intenzioni siano tutt'altro che pacifiche. Semiha, infatti, minaccerà Eda di far fallire l'azienda, qualora non interrompa ogni rapporto con la famiglia Bolat.

Ovviamente, la fioraia sarà spiazzata dal ricatto della nonna, sebbene ribadisca più volte di non voler sottostare ai suoi ordini. Inoltre, la Yildiz non informerà Serkan della questione, visto che pian piano stanno cercando di riavvicinarsi dopo la loro rottura.

Tuttavia, Semiha non si arrenderà davanti al rifiuto della nipote, sottolineando che non può innamorarsi del figlio di Alptekin, l'uomo che ha causato indirettamente la morte dei suoi genitori.

Serkan arrestato per corruzione e falsificazione di una licenza

Durante i prossimi appuntamenti della Serie TV, Semiha inizierà a dare vita a un piano per obbligare Eda a sottostare alla sua volontà. La polizia preleverà Serkan nel bel mezzo dei festeggiamenti del matrimonio tra Engin e Piril. L'architetto, infatti, verrà accusato di corruzione e falsificazione di una licenza per un importante affare.

Una situazione delicata a cui si aggiungerà Balca, la nuova sostituta di Selin, nel frattempo partita per la Danimarca. La Kocak, infatti, tenderà una trappola a Eda per metterla in cattiva luce sul posto di lavoro, sottraendo un importante fascicolo da una documentazione di un'azienda, interpellata per collaborare con l'Art Life.

Tuttavia, la fioraia e Serkan sceglieranno all'ultimo momento un'altra società, mandando a monte il piano di Balca e ottenendo così la sospirata licenza.

Eda Yildiz obbligata a lasciare Bolat in cambio della sua liberazione

Nel frattempo, Eda comprenderà che dietro l'arresto di Serkan si nasconde la mano di sua nonna. Per questo motivo, la donna deciderà di affrontarla a muso duro. Neanche a dirlo, Semiha confermerà di aver falsificato alcuni atti per permettere alla polizia di arrestare Bolat, che nel frattempo sceglierà Ceren come suo avvocato difensore. La nuova arrivata, infatti, chiederà alla Yildiz di lasciare l'architetto in cambio della sua liberazione.

Alla fine, Eda accetterà la richiesta della donna per poi svanire nel nulla, mentre Bolat tenterà di rimettersi in contatto con lei dopo la caduta delle accuse nei suoi confronti.