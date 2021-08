La nuova soap opera Love is in the air, realizzata in Turchia, continua ad andare in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì con tante sorprese e colpi di scena.

Nell’episodio che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 31 agosto 2021, Serkan Bolat (Kerem Bursin) la farà pagare a Eda Yildiz (Hande Erçel), considerata colpevole di non avergli detto in che modo le persone che gli stanno attorno sono venute a conoscenza dell’accordo che hanno stretto dopo essersi conosciuti.

La giovane studentessa dovrà fare una sorta di sacrificio, piegandosi alla volontà del ricco architetto.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 31 agosto: Selin cede le sue azioni, Bolat apprende che Eda non è stata sincera con lui

Le anticipazioni sulla puntata dello sceneggiato (nato con il titolo originale Sen Çal Kapimi) che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 31 agosto 2021 al solito orario, svelano che Ferit (Çağrı Çıtanak) e Ceren (Melisa Döngel) saranno decisi a essere sinceri con Serkan, poiché vorranno fargli sapere in che modo è venuta alla luce la notizia del contratto di fidanzamento che lui ha stretto con Eda: a sorpresa Selin (Bige Önal) anticiperà il suo ex fidanzato, visto che sarà lei a dare le dovute spiegazioni all'architetto. Inoltre la donna annuncerà a Serkan la drastica decisione presa di cedere il proprio posto nella holding e le sue azioni.

Bolat non appena saprà che Eda non gli ha detto le cose come stavano, non perderà tempo per infliggerle una punizione: quest’ultima avrà il compito di esaudire tre desideri del suo ex fidanzato e vorrà sapere cosa dovrà fare di preciso per lui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Yildiz gelosa di Serkan, Suzi confessa all’amica Balca che troverà un lavoro e il ragazzo adatto a lei

Successivamente nell’azienda Art Life saranno avviate le ricerche per l’assunzione di una nuova manager delle pubbliche relazioni, per occupare il posto di lavoro lasciato vuoto da Selin, che intanto dopo le dimissioni vorrà dare una svolta alla propria vita trasferendosi in Danimarca.

Eda durante i colloqui farà fatica a nascondere la sua gelosia nei confronti di Serkan. A questo punto la giovane studentessa chiamerà una candidata basandosi sul curriculum: la scelta di Yildiz cadrà su Balca (İlayda Çevik), una ragazza che avrà una conversazione con Suzi. Quest’ultima, dopo aver letto l’oroscopo giornaliero, confesserà alla sua amica che a breve, oltre a ricevere una proposta lavorativa, troverà pure l'uomo ideale da avere al suo fianco.

La nuova arrivata darà del filo da torcere a Eda? Ciò sarà chiarito nelle puntate successive.