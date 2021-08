Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera partenopea Un posto al sole, interpretata fra gli altri da Patrizio Rispo (Raffaele Giordano), Marina Giulia Cavalli (Ornella), Luca Turco (Niko Poggi) e Miriam Candurro (Serena Cirillo). Le nuove trame fanno riferimento agli episodi nuovi che saranno trasmessi in Italia dal 30 agosto al 3 settembre 2021, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana si concentreranno sull'aggressione che subirà Susanna, sulla confusione sentimentale di Silvia, sulla partenza di Alice, sulla volontà di Fabrizio di riavvicinarsi a Marina, sull'arrivo di Viviana ai Cantieri e sul rientro di Serena a palazzo Palladini.

Niko scopre l'aggressione di Susanna

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Susanna rivelerà qualcosa di importante a Niko, mettendolo seriamente in difficoltà. Confuso e indeciso sul da farsi, il ragazzo chiederà aiuto alla sorella Angela che gli consiglierà di impegnarsi a capire cosa vuole davvero. Poco dopo, la vita di Niko verrà scossa dalla notizia dell'aggressione di Susanna e del suo conseguente ricovero in ospedale. Tutti gli abitanti di palazzo Palladini si stringeranno intorno al giovane, soprattutto Renato che rimarrà molto scosso dalla notizia. Le indagini per scoprire l'identità dell'aggressore della donna si concentreranno principalmente sulle persone frequentate di recente dalla Picardi.

Fra questi sarà presente anche Niko che rischierà di avere grossi guai con la giustizia.

Alice torna a Londra

Rossella si preparerà ad affrontare il concorso di specializzazione, mentre la madre Silvia sarà sempre più occupata a condurre una vera e propria doppia vita fra il marito Michele e l'amante Giancarlo. Jimmy sarà così tanto invaghito di Cristina da non rendersi conto che la giovane non ricambia i suoi sentimenti.

Ornella aiuterà Rossella ad affrontare nel miglior dei modi il concorso a cui si è iscritta. Sapendo che Alice sta per tornare a Londra, Fabrizio preparerà una bella sorpresa per lei e per Marina. Dopo la partenza della nipote, il Rosato cercherà in tutti i modi di recuperare il suo rapporto con la compagna. Non ascoltando le parole di Roberto, Filippo prenderà un'iniziativa inaspettata che coinvolgerà anche Viviana.

Nel frattempo, Serena ed Irene rientreranno dalle vacanze, scoprendo che Viviana è stata assunta ai Cantieri. Convinta che dietro l'assunzione della giovane ci sia Ferri, Serena gli chiederà spiegazioni, scoprendo una sconcertante verità. Samuel si rivolgerà a Guido in cerca di conforto, finendo per convincersi di non avere amici e di essere in procinto di essere licenziato da Silvia.