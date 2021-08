Sono sempre avvincenti le trame dello sceneggiato iberico Una vita. Nel corso dei prossimi episodi in onda su Canale 5, Javier Velasco porterà avanti l’alleanza stretta con Genoveva Salmeron e farà una terribile richiesta alla domestica Laura Alonso, poiché la obbligherà a uccidere Felipe Alvarez Hermoso.

Una vita, trame: Laura testimonia a favore di Genoveva

Gli spoiler sulle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, raccontano che Mendez proporrà un accordo a Laura per riuscire a smascherare una volta per tutte Genoveva: in particolare, anche se la darklady con la collaborazione del suo avvocato Javier Velasco dimostrerà di non essere coinvolta con la morte di Marcia, il commissario sarà sempre più convinto della colpevolezza della stessa.

Tutto comincerà quando Salmeron vorrà farla pagare a Felipe, poiché sarà sicura di aver abortito a causa dei loro numerosi litigi: ad aiutare la malvagia donna nella sua impresa ci penserà il nuovo alleato Javier Velasco.

Laura al processo ai danni di Genoveva cambierà le carte in tavola, schierandosi dalla parte della sua padrona, dopo essere stata ricattata dalla stessa.

Felipe e Mendez quindi non potranno contare sulla parola della domestica Laura, la quale di fronte al giudice non dirà nulla dello scontro a cui ha assistito tra Genoveva e Santiago, quando quest’ultimo si trovava ancora ad Acacias 38.

Felipe decide di partire per incontrare Santiago, Velasco commissiona l’omicidio di Alvarez Hermoso a Laura

Nonostante le rivelazioni di Cesareo, Salmeron non avrà più nulla da temere: la decisione del giudice scatenerà la furia di Alvarez Hermoso, che per la troppa rabbia finirà per rovinare la sua reputazione. A questo punto l’avvocato, in preda allo sconforto totale, si lascerà andare alle lacrime sulla tomba della defunta Marcia, promettendole che riuscirà a vendicarsi di Genoveva.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mentre quest’ultima e Javier saranno soddisfatti per aver avuto la meglio, Mendez sospetterà che Laura sia sottomessa dai due alleati. In seguito il commissario offrirà un patto a Laura, assicurandole di avere la sua protezione: nello specifico la domestica dovrà rilasciare una testimonianza diversa. Ma ben presto Velasco tornerà a ostacolare Aurelio, affidando un ultimo ordine a Laura, nell’istante in cui Felipe annuncerà la sua partenza con l’obiettivo di poter incontrare Santiago a Cuba.

Da una parte ci sarà Genoveva, desolata per aver appreso che suo marito lascerà il quartiere, dall’altra Velasco, che commissionerà l’omicidio di Felipe a Laura: quest’ultima per la prima volta troverà il coraggio di rifiutare la richiesta di Javier, visto che gli dirà chiaramente di voler non fare alcuna brutta azione nei confronti di Alvarez Hermoso.

A questo punto la fanciulla vorrebbe ascoltare i consigli di Mendez, ma sfortunatamente la domestica, per il bene della sorella malata, non avrà altra scelta che eseguire il terribile incarico di Velasco.