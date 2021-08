Sono sempre più travolgenti le avventure dell’amata soap opera turca Love is in the air, entrata nelle case dei telespettatori italiani nel periodo estivo.

Gli spoiler sulla puntata che occuperà la rete ammiraglia Mediaset il 6 agosto 2021, dicono che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) consapevole che Eda Yildiz nutre dei dubbi sulla loro rottura, vorrà abbandonare la propria abitazione.

Anticipazioni Love is in the air, puntata di venerdì 6 agosto: Engin si dimentica del compleanno di Piril

Nel corso del cinquantesimo episodio, in onda su Canale 5 venerdì 6 agosto 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, non mancheranno di certo colpi di scena.

Dalle anticipazioni si evince che per iniziare Eda, Ceren, Figen, Erdem, Selin e Leyla (İlkyaz Arslan) non vedranno l’ora di festeggiare il compleanno di Piril: Engin (Anıl İlter) invece commetterà una vera e propria gaffe, poiché si dimenticherà del giorno speciale della sua fidanzata. Quest’ultimo in realtà trascorrerà la serata giocando alla Play station con gli amici Ferit (Çağrı Çıtanak), Serkan, Alptekin (Ahmet Somers), Efe (Ali Ersan Duru) e Seyfi.

Engin non appena si renderà conto del grosso sbaglio fatto nei confronti della propria amata, poiché la stessa durante una loro conversazione telefonica gli dirà di star festeggiando il suo compleanno, si precipiterà di corsa al karaoke party: anche Serkan metterà piede al locale ma in un secondo momento, e per lui sarà nuovamente complicato fingere di non provare più alcun sentimento per Eda.

Serkan vuole andare via di casa, Aydan contatta una psicanalista

Ancora una volta i fan italiani vedranno Bolat e Eda discutere: in particolare quest’ultima non riuscirà ad accettare il fatto che il facoltoso architetto abbia deciso di mettere la parola fine alla loro storia d’amore. La fanciulla si domanderà per quale motivo Bolat l’abbia lasciata, senza sospettare affatto che la causa è legata alle dinamiche del decesso dei suoi genitori.

In seguito Serkan arriverà a prendere un’altra drastica scelta, poiché annuncerà ai suoi cari di voler andarsene via di casa: ovviamente Aydan (Neslihan Yeldan) e Alptekin manifesteranno tutta la loro amarezza. Una psicanalista chiamata dalla madre Aydan le consiglierà di riconciliarsi con Eda. Infine Serkan oltre a continuare a portare avanti le indagini su Efe, suggerirà a una committente importante di appoggiarsi al negozio di fiori di Eda.