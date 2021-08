La soap opera turca Love is in the air, trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, continua ad ottenere un buon riscontro di pubblico. Durante la puntata che andrà in onda il 5 agosto 2021, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) non vedrà di buon occhio la new entry Efe Akman (Ali Ersan Duru).

L'architetto, per far luce sui suoi sospetti, chiederà al suo amico Engin Sezgin (Anıl İlter) di indagare sul conto di colui che ha acquistato da Selin Atakan (Bige Önal) le quote azionarie dell'Art Life.

Trama Love is in the air, puntata del 5 agosto: Eda ha un sospetto su Serkan

Le anticipazioni relative al 49° episodio di Love is in the air svelano che Serkan, dopo aver litigato con Eda mentre si recavano nella casa in cui solitamente lui trascorre l'estate, si vedrà costretto a continuare a lavorare con lei all'Art Life. Dal canto suo, Yildiz si chiederà per quale motivo l'architetto continui a preoccuparsi per lei pur avendo troncato la loro relazione.

La giovane, a tal proposito, avrà un sospetto: penserà, infatti che Serkan l'abbia lasciata per un oscuro motivo che non ha voluto rivelarle. Per questa ragione, Eda chiederà a Selin e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) se sanno qualcosa in più sulla decisione di Bolat.

Intanto Ayfer (Evrim Doğan) non reagirà bene quando saprà che sua nipote ha preferito farsi aiutare da Serkan dopo l'incidente nel bosco.

In azienda Serkan continuerà a non andare d'accordo con Efe, e la tensione tra i due salirà alle stelle. Bolat non darà la sua approvazione quando il socio, stanco dei litigi tra Bolat ed Eda, proporrà ad entrambi di lavorare in uffici separati.

Bolat chiede ad Engin di indagare su Efe

Bolat, sempre più diffidente nei confronti dell'architetto diventato da poco uno dei soci dell'Art Life, farà una richiesta inaspettata a Engin.

Serkan, dopo essersi sfogato col suo migliore amico e averlo messo al corrente di quanto accaduto anche con Eda, gli chiederà di indagare su Efe.

In questo modo Bolat riuscirà a scoprire che l'architetto paesaggista ha intenzione di acquisire anche le quote di Ferit (Çağrı Çıtanak).

Dopo aver appreso la notizia, Selin cercherà di convincere il suo ex a cederle le azioni, ma i suoi tentativi cadranno nel vuoto.

Figen (Sitare Akbaş), venuto a conoscenza dei problemi economici di Ayfer nella gestione del vivaio, le suggerirà di affittare lo spazio commerciale di sua proprietà al bar accanto: questa proposta però non piacerà ad Eda.