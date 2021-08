Molti colpi di scena accadranno in Una vita nel corso delle puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna evidenziano che Genoveva Salmeron apparirà disposta a tutto pur di screditare suo marito. La donna denuncerà Felipe Alvarez Hermoso per aver abbandonato il tetto coniugale dopo una furiosa lite.

Una vita: Genova vuole vendicarsi di Felipe

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate trasmesse a breve in Italia raccontano che Felipe passerà dei brutti momenti a causa della vendetta da parte di sua moglie.

Tutto inizierà quando Genoveva subirà un aborto spontaneo dopo aver discusso con l'avvocato. Proprio quest'ultimo deciderà di prendere le distanze da Salmeron, visto che non ha alcun motivo per restarle al fianco.

In seguito, la darklady sarà accusata dell'omicidio di Marcia, tanto da finire in carcere. Tuttavia, la donna rimarrà per poco tempo dietro le sbarre, grazie all'aiuto di Javier. Una volta tornata a casa, Genoveva avrà come unico obbiettivo quello di vendicarsi di Felipe.

Laura accusa l'avvocato di averla violentata

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, la Salmeron incaricherà Laura, la nuova domestica, di fingere di avere avuto una notte d'amore con Felipe che non avrà ricordi in quanto ubriaco.

La Alonso, infatti, accuserà Alvarez Hermodo di averla violentata. Un'accusa che sarà respinta con forza dall'uomo, mentre la darkady farà sapere alle vicine di essere stata tradita. Da lì a poco, nascerà una violenta battaglia tra Genoveva e Felipe.

Salmeron, infatti, non esiterà a spedire alcune lettere al marito, fingendo che siano state scritte da Marcia.

Tuttavia, Alvarez Hermoso capirà subito che dietro tutto questo c'è lo zampino della moglie, tanto da metterla al muro. Qui, l'uomo perderà il lume della ragione, tanto da metterle le mani al collo durante un litigio. Per fortunata, l'avvocato si fermerà in tempo prima di fare un gesto estremo.

Salmeron denuncia il marito per aver abbandonato il tetto coniugale

Ma i guai per Felipe saranno solo che all'inizio. Genoveva approfitterà di questo alterco per accusarlo di abbandono del tetto coniugale, visto che deciderà di ritornare nel suo vecchio appartamento. Un modo per scalfire la reputazione del marito davanti ai clienti, che inizieranno a disertare il suo studio di consulenza. Inoltre, la Salmeron lo farà passare come incapace di prendersi cura della sua famiglia.

Ma ecco il colpo di scena: il commissario Mendez informerà Alvarez Hermoso che sua moglie dovrà rispondere dell'uccisione di Marcia, tanto che il suo processo è alle porte. L'avvocato e l'uomo di legge, a questo punto, cercheranno di assicurarsi la testimonianza di Laura dopo che aveva confessato di aver visto Genoveva e Santiago con lo stesso coltello con cui Sampaio è stata uccisa.

Purtroppo i due uomini non sapranno che la domestica ha lasciato Acacias per qualche giorno su ordine di Genoveva.